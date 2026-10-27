Gaziantep’te Atıklar Enerjiye, Kaynaklar Ekonomik Değere Dönüşüyor - Son Dakika
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Gaziantep’te Atıklar Enerjiye, Kaynaklar Ekonomik Değere Dönüşüyor

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Gaziantep’te Atıklar Enerjiye, Kaynaklar Ekonomik Değere Dönüşüyor
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir çevre yönetimi anlayışıyla atıkları yeniden ekonomiye kazandırıyor. Mekanik biyolojik ayrıştırma, biyogaz ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla doğal kaynakların korunmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, atık yönetiminden su tasarrufuna kadar birçok alanda çevre odaklı çalışmalar yürütüyor.

Türkiye’nin önemli sanayi, ticaret ve üretim merkezlerinden Gaziantep’te, artan nüfus ve gelişen yerleşim alanlarının beraberinde getirdiği çevresel ihtiyaçlar, sürdürülebilir şehircilik uygulamalarıyla karşılanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, atıkların kaynağında azaltılması, geri kazanılması, enerjiye dönüştürülmesi ve doğal kaynakların verimli kullanılması amacıyla yürüttüğü çalışmalarla döngüsel ekonomi modelini kent yönetiminin önemli bir parçası haline getiriyor.

Geleneksel atık yönetiminde toplama ve bertaraf işlemleri ön planda yer alırken, Gaziantep’te uygulanan sistemde atıkların yeniden değerlendirilmesi ve ekonomik değer oluşturması esas alınıyor.

ATIKLAR GERİ KAZANIM SÜREÇLERİYLE YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin entegre katı atık yönetimi kapsamında faaliyet gösteren Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi, evsel atıkların geri kazanımında önemli rol üstleniyor.

Yıllık 100 bin ton atık işleme kapasitesiyle planlanan tesiste, karışık belediye atıkları mekanik işlemlerden geçirilerek farklı özelliklerine göre ayrıştırılıyor. Geri kazanılabilir malzemelerin yeniden değerlendirilmesine imkân sağlayan sistemle, düzenli depolama alanlarına gönderilen atık miktarının azaltılması hedefleniyor.

Bu uygulamayla hem depolama sahalarının kullanım ömrünün uzatılması hem de değerlendirilebilir malzemelerin yeniden ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

HAYVANSAL ATIKLAR ENERJİ KAYNAĞINA DÖNÜŞÜYOR

Gaziantep’in döngüsel ekonomi uygulamalarında öne çıkan yatırımlarından Oğuzeli Biyogaz Tesisi, hayvansal atıkların enerji üretiminde değerlendirilmesine imkan sağlıyor.

Tesiste organik atıkların kontrollü biyolojik süreçlerden geçirilmesiyle biyogaz elde ediliyor. Üretilen biyogaz elektrik enerjisine dönüştürülürken, işlem sonrasında ortaya çıkan materyallerin uygun şartlarda tarımsal üretimde değerlendirilmesi de mümkün hale geliyor.

Böylece hayvansal atıkların çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, enerji üretimine katkı sağlanması ve tarımsal kaynakların daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Gaziantep’te Atıklar Enerjiye, Kaynaklar Ekonomik Değere Dönüşüyor

ÇÖP GAZINDAN ELEKTRİK ÜRETİLİYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, düzenli depolama sahalarında oluşan metan gazını da enerji üretiminde değerlendiriyor.

Organik atıkların parçalanması sonucu ortaya çıkan metan gazının toplanarak elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle hem sera gazı salımının azaltılmasına hem de enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanıyor.

Atıkların enerjiye dönüştürülmesine yönelik yatırımlar, kentin yenilenebilir enerji kaynaklarını çeşitlendirirken atık yönetiminde çevresel ve ekonomik kazanımları bir araya getiriyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİYLE KAYNAK VERİMLİLİĞİ ARTIRILIYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, atıktan enerji üretiminin yanı sıra güneş enerjisi yatırımları ve enerji verimliliği uygulamalarıyla da sürdürülebilir kent yönetimini destekliyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılmasıyla kamu hizmetlerinde enerji maliyetlerinin azaltılması, fosil yakıtlara bağımlılığın düşürülmesi ve karbon emisyonlarının sınırlandırılması amaçlanıyor.

Enerji yatırımları, yalnızca elektrik üretimi açısından değil, uzun vadeli ekonomik tasarruf ve çevresel sürdürülebilirlik bakımından da değerlendiriliyor.

SU KAYNAKLARININ KORUNMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Döngüsel ekonomi yaklaşımının önemli başlıklarından birini de su kaynaklarının verimli kullanılması oluşturuyor.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında içme suyu altyapısının geliştirilmesi, su kayıplarının azaltılması, atık suyun arıtılması ve mevcut kaynakların korunmasına yönelik uygulamalar sürdürülüyor.

Özellikle iklim değişikliği ve kuraklık riskinin giderek önem kazandığı süreçte, suyun temininden arıtılmasına kadar bütün aşamaların sürdürülebilir bir anlayışla yönetilmesi hedefleniyor.

Gaziantep’te Atıklar Enerjiye, Kaynaklar Ekonomik Değere Dönüşüyor

SIFIR ATIK ANLAYIŞI KENT GENELİNE YAYGINLAŞTIRILIYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, teknik altyapı yatırımlarını çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarla destekliyor.

Atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve doğal kaynakların bilinçli tüketilmesi, sürdürülebilir atık yönetiminin temel unsurları arasında yer alıyor.

Özellikle çocuklar ve gençlerde çevre farkındalığının artırılması, sıfır atık yaklaşımının günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi açısından önem taşıyor.

HEDEF DAHA AZ ATIK, DAHA FAZLA GERİ KAZANIM

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çevre yönetimini yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet alanı olarak değil, kentin geleceğini şekillendiren stratejik bir yatırım alanı olarak değerlendiriyor.

Atık yönetimi, yenilenebilir enerji, su kaynaklarının korunması, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil alan çalışmalarının birbirini tamamlayan bir anlayışla yürütülmesiyle daha dirençli ve sağlıklı bir kent yapısı oluşturulması amaçlanıyor.

Gaziantep'te uygulanan döngüsel ekonomi modeliyle atık miktarının azaltılması, geri kazanım oranlarının artırılması, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve doğal kaynakların gelecek nesillere korunarak aktarılması hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir BelediyesiGaziantepEkonomiEnerjiSon Dakika

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