Son Dakika Haberleri: Gaziden doktora hakaret iddiasıyla suç duyurusu (2)
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Gaziden doktora hakaret iddiasıyla suç duyurusu (2)

45 dakika önce

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTIBahaddin Seçgin'in Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu suç duyurusunun ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin yanı sıra Bursa Valiliği tarafından da olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziden doktora hakaret iddiasıyla suç duyurusu (2), System.String[]

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Bahaddin Seçgin'in Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu suç duyurusunun ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin yanı sıra Bursa Valiliği tarafından da olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "07.09.2019 Cumartesi günü bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan 'Doktordan gaziye hakaret' iddialarına ilişkin valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Semih ŞAHİN/BURSA,


Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:48 Kaynak: DHA
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