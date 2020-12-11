Gaziemir 500 aile Sosyal Market'ten yararlanacak - Son Dakika

Gaziemir 500 aile Sosyal Market'ten yararlanacak

11.12.2020 10:50
Gaziemir 500 aile Sosyal Market'ten yararlanacak, System.String[]

Son 3 ayda bin 150 aileye ayni yardım yapan Gaziemir Belediyesi, yardımsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerini bir araya getirdiği Sosyal Market'ten yararlanan aile sayısını 350'den 500'e yükseltme kararı aldı.

Son 3 ayda bin 150 aileye ayni yardım yapan Gaziemir Belediyesi, yardımsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerini bir araya getirdiği Sosyal Market'ten yararlanan aile sayısını 350'den 500'e yükseltme kararı aldı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla uygulamaya koyduğu projelerle iyi günde de kötü günde de vatandaşların yanında olan Gaziemir Belediyesi, sosyal yardımlarla da vatandaşa nefes aldırıyor. Gaziemir Belediyesi, sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyeye başvuru yapanların evlerinde yaptığı inceleme sonucu, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ve resmi kurumlardan gerekli belgeleri getiren ailelere ayni yardım yapıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, muhtaç durumda olduğu belirlenen ailelere yapılan yardımların yanı sıra Sosyal Market aracılığıyla da ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor.

Gaziemir Belediyesi'nin yaşama geçirdiği Sosyal Market, yardımseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getiriyor. Yardımseverlerin yaptığı bağışlar belediye eliyle Sosyal Market'te ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Son 3 ayda bin 150 aileye ayni yardım yapan belediye, pusula belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Sosyal Market'ten yararlanan aile sayısını 350'den 500'e yükseltme kararı aldı.

Gaziemir'in 'İyilik ve Dayanışma Merkezi' olan Sosyal Market'ten destek almak için belediyeye başvuran ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere puan yüklü bir kart veriliyor. Kart sahibi aile, Sosyal Market'i ziyaret ederek kartındaki puan karşılığında gıda, temizlik ürünü ve giysi gereksinimlerini ücretsiz olarak karşılayabiliyor. - İZMİR

Gaziemir 500 aile Sosyal Market'ten yararlanacak
Gaziemir 500 aile Sosyal Market'ten yararlanacak
Gaziemir 500 aile Sosyal Market'ten yararlanacak
Gaziemir 500 aile Sosyal Market'ten yararlanacak

Pandemi Sosyal Destek, Gaziemir Belediyesi, Gaziemir, Market, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziemir 500 aile Sosyal Market'ten yararlanacak - Son Dakika


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