Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz Açıklaması

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanlığı görevini yürüten Nazmi Yılmaz , görevinden istifa ederek Gaziemir ve Gaziemir halkı adına çalışmak için Gaziemir Belediye Başkan Adayı oldu. AK Parti Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, "İzmirliler ve Gaziemirliler için gece gündüz demeden çalışacağız. Sen, ben olayını ortadan kaldıracak ve biz olacağız. Belediyecilik anlayışımızda vatandaşı birinci sıraya taşıyacağız. Gaziemir'i makamdan değil, halkın içinden yine halkla birlikte yönetme anlayışını önemseyeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımı ile AK Parti'de, İzmir'in 30 ilçesinin belediye başkanı adayları açıklandı. Gaziemir'de de Nazmi Yılmaz AK Parti'den belediye başkan adayı olarak gösterildi. AK Parti'nin birçok kademesinde görev yapan Nazmi Yılmaz, 45 yıldır yaşadığı ve sorunlarını çok iyi bildiğini belirttiği Gaziemir'den belediye başkanı adayı olarak çalışmalarına aralıksız devam edeceğini ve 7'den 70'e, ev ev, mahalle mahalle gönül kazanmak için yola çıktıklarını söyledi."Ortak akılla yöneteceğiz"Gaziemirlilerin evlerinden çıktıkları andan itibaren işe, okula, sosyal faaliyetlerine giderken sorunla karşılaşmaması için gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade eden Yılmaz, "Bizim derdimiz Gaziemir, bizim alın terimiz Gaziemir, bizim çabamız Gaziemir'de oturan kardeşlerime hizmetkar olmak. Gaziemir'in daha yaşanılabilir bir yer haline gelmesi için eğitimiyle, kültürüyle, sanayisiyle, sosyal alanlarıyla çağ atlatacak ve bunu Gaziemir'de oturan her bir kardeşimle beraber başaracağız. Biz önümüzdeki dönemde Gaziemir'imizin tüm dertlerine derman olacak ve Gaziemir'i marka kent statüsüne taşıyacak olan projelerle gümbür gümbür geleceğiz. Halka adanmış eserlerimizle anılmaya gayret edeceğiz. Halka hizmet hakka hizmet düsturundan kesinlikle ayrılmayacağız. Gaziemirli hemşehrilerimiz bize destek olup bu makamı bize layık gördükleri andan itibaren Gaziemir'i yine Gaziemirli kardeşlerimizle hep birlikte ortak akılla yöneteceğiz" ifadelerine yer verdi."Bu işin sonunda Hak'ka ve millete hesap vermek var"Ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle sorunsuz bir Gaziemir için gece gündüz çalışacaklarını belirten Yılmaz, "Sen, ben olayını ortadan kaldıracak ve biz olacağız. Belediyecilik anlayışımızda vatandaşı birinci sıraya taşıyacağız. Demokratik olacağız. Çağdaşlık ve laiklik ilkelerinden vazgeçmeden Gaziemir'i makamdan değil, halkın içinden yine halkla birlikte yönetme anlayışını önemseyeceğiz, parti ve kişi ayrımına asla girmeyeceğiz. Bizim işimiz Gaziemir'in her bir karışı olacak ve Gaziemir'de oturan her bir kardeşimiz olacak. Çünkü tüm bunları vadederken biliyoruz ki; bu işin sonunda Gaziemir'e, Gaziemir'de oturan her bir kardeşime, Hak'ka ve millete hesap vermek var. Bunu unutmayacağız" diye konuştu.Nazmi Yılmaz kimdir?45 yıldır Gaziemir'de oturan Nazmi Yılmaz, AK Parti İzmir Ekonomik İşler, Sosyal İşler, Sivil Toplum ve Halkla ilişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra, AK Parti Genel Merkezi tarafından görevlendirilerek AK Parti Gaziemir İlçe Başkanlığına getirildi. Nisan 2018'de yapılan kongrede tekrar seçilerek, bu görevine bu güne dek devam etti. Erciyes Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Nazmi Yılmaz, okul sonrası çalışma hayatında gerek mali idarecilik yönetimi alanındaki deneyimleri gerekse müşavirlik kimliği ile ülkesine hizmet etti. İzmir'e ve Gaziemir'e hizmet noktasında birçok sivil toplum kuruluşunda aktif görevler aldı. Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyeliği sırasında, hem oda seçimlerinde nisbi temsil sisteminin, hem de Mali Tatil Yasasının çıkarılmasında öncülük yaptı. Gaziemirgücü Spor Kulübü Başkanlığı yaptı. Almanca bilen Nazmi Yılmaz evli ve iki çocuk babası. - İZMİR