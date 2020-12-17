Gaziemir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Gaziemir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla hakim karşısına çıktı

17.12.2020 19:49
Gaziemir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla hakim karşısına çıktı, System.String[]

İZMİR'in Gaziemir İlçe Belediye Başkanı Halil Arda, 'Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen...

İZMİR'in Gaziemir İlçe Belediye Başkanı Halil Arda, 'Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Arda, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Geçen ocak ayında Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımların yapıldığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Arda'nın; 'Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamalarıyla cezalandırılması talep edildi. Arda, bugün 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Cumhurbaşkanı'nın Avukatı Gülşen Gezici ile Halil Arda ve Avukatı Ayşe Zübeyde Aydın ile tanıklar katıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİDuruşmada söz alan Arda, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Arda, "İddianamedeki paylaşımları ben yapmadım ve hesap bana ait değildir. Sadece 1 hesabım bulunuyor. İftira ve komploya maruz kaldığımı düşünüyorum. Asla nezaket dilini terk etmiş biri değilim. Paylaşımların yapıldığı söylenen hesap sahtedir. Böyle bir suç işlemediğim için beraatimi istiyorum. Sandıktaki başarımı engellemek için bu olayın ortaya çıkarıldığını düşünüyorum. Bana söylenen adaylık sürecimde çok fazla arkadaşlık isteği olduğu için Facebook'un adıma olan sayfayı beğeni sayfasına dönüştürdüğüdür. Açılan ve kapatılan bir sayfam yoktur" diyerek kendisini savundu. Arda ayrıca yoğun çalıştığı gerekçesiyle duruşmalardan mazeretini talep etti.'PAYLAŞIMLARA BEĞENİ YAPTIM'Tanık olarak duruşmada söz alan Zafer S., iddianamedeki sosyal medya hesabının Arda'ya ait olduğunu belirterek, "Halil Bey'i 25- 30 senedir tanırım. Kendisi Facebook listemde de ekliydi. Gaziemir Belediyesi'nde Kültür Müdürlüğü personeli olarak çalışıyordum. Halil Bey'in 'Halil Arda' isimli Facebook sayfasında yaptığı paylaşımlara beğeni yaptım. Emniyette ifade verirken bana gösterilen Facebook paylaşımları Halil Bey'in kullandığı sayfayla aynıydı. Birkaç tanesine beğeni yaptığımı hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.'HESABINI KAPATTIĞINI BİLİYORUM'Arda'nın geçmiş dönemde kullandığı bir hesabı olduğunu söyleyen tanık İlker K. ise "Halil Arda bacanağımın amca oğludur ve yaklaşık 20 yıldır tanırım. Eskiden kullandığı Facebook hesabını başkan seçildikten sonra kapattığını biliyorum. Eski hesabı kullanırken arkadaş listemde ekliydi. Emniyette benim de beğeni yaptığım bir paylaşım gösterildi. Ben de paylaşımı görüp beğendiğimi hatırladım" dedi.Arda'ya ait olduğu öne sürülen hesaptaki gönderilere beğeni yapan tanık Recep K. da "Halil Arda halamın oğludur. Aday olduğu dönemde beğeni için kullandığı bir Facebook hesabı vardı. Ben de paylaşımları okumadan beğeni yapıyordum. Emniyette bana beğeni bıraktığım, 'Darbeyi eniştesinden öğrenen bir Cumhurbaşkanımız var' paylaşım gösterildi. Ben de beğenip okuduğumu hatırlayamadığımı söyledim" ifadelerini kullandı.FACEBOOK'A YAZI YAZILACAKCumhurbaşkanı Avukatı Gülşen Gezici, 16.07.2016 tarihinde yapılan, 'Şu an Gaziemir'de sela okunuyor, böyle komedi olmaz, yazıklar olsun Türk ordusuna kendini böylesine kullandırttı' paylaşımında Türk Ordusu'nun şan, şeref ve onuruna karşı saldırı mahiyetinde ifadeler bulunması sebebiyle TCK 301,315 ve 319. maddeler kapsamında suç işlendiğini belirterek davanın Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesini talep ederken, mahkeme bir sonraki celsede bu hususta karar verecek.

Hakim, Facebook Türkiye temsilciliğine müzekkere yazılıp konuyla ilgili araştırma yapılmasına ve yeni tanıkların dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.


Gaziemir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla hakim karşısına çıktı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziemir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla hakim karşısına çıktı - Son Dakika


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