Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda hakim karşısında - Son Dakika

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda hakim karşısında

17.12.2020 21:19
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda hakim karşısında, System.String[]

İzmir'de hakkında sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama", "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "suçu ve...

İzmir'de hakkında sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama", "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediği iddiasıyla dava açılan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın yargılanmasına başlandı.

İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Halil Arda ve avukatı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Gülşen Gezici katıldı.

Sanık Arda savunmasında, iddianamede belirtilen paylaşımları kendisinin yapmadığını, paylaşımların yapıldığı hesabın da kendisine ait olmadığını iddia etti. Arda, Facebook hesabı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"İftira ve komploya maruz kaldığımı düşünüyorum. Asla nezaket dilini terk etmiş biri değilim. Paylaşımların yapıldığı söylenen hesap fotoğraf ve telefon numaramın kullanıldığı sahte bir hesaptır. Bana söylenen adaylık sürecimde çok fazla arkadaşlık isteği olduğu için Facebook'un adıma olan sayfayı beğeni sayfasına dönüştürdüğüdür. Açılan ve kapatılan bir sayfam yoktur. Böyle bir suç işlemediğim için beraatimi istiyorum."

Avukat Gülşen Gezici sanığın soruşturma aşamasında hesabın kendisine ait olduğunu ve sosyal medya hesabının eşi tarafından yönetildiğini ifade ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Sonrasında sahte hesabın kendisine ait olmadığını söyleyip toplanan delillerle uyumlu olmayan beyanda bulunmuştur. Paylaşımların yapıldığı dönemde belediye başkanı olmadığından hesabın kendisi tarafından yönetildiği malumdur, 2013'ten 2018'e kadar yapılan pek çok paylaşım söz konusudur. Aktif siyasette olan birisi olarak özenli hareket etmesi gerektiğinden hesaba ve paylaşımlara müdahale etmesi beklenirdi. Nitekim araştırma raporunda sanığın kullandığı telefon hattı üzerinden Facebook hesabı bulunduğu ve kendisi tarafından kapatıldığı belirlenmiştir. Sanık ayrıca 16 Temmuz'daki paylaşımında Türk ordusunun şan, şeref ve onuruna karşı saldırı mahiyetinde ifadeler bulunmuştur. Davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini talep ediyoruz."

Tanık Z.S, Arda'yı 25-30 senedir tanıdığını belirterek "Kendisi Facebook listemde de ekliydi. Gaziemir Belediyesi personeli olarak çalışıyordum. Halil Bey'in 'Halil Arda' isimli Facebook sayfasında 2015-2016 yılında yaptığı paylaşımlara beğeni yaptım. Emniyette ifade verirken bana gösterilen Facebook paylaşımları Halil beyin kullandığı sayfayla aynıydı. Birkaç tanesine beğeni yaptığımı hatırlıyorum." diye konuştu.

Tanık İ.K. de "Halil Arda akrabamdır ve yaklaşık 20 yıldır tanırım. Eskiden kullandığı Facebook hesabını başkan seçildikten sonra kapattığını biliyorum. Eski hesabı kullanırken arkadaş listemde ekliydi. Emniyette benim de beğeni yaptığım bir paylaşım gösterildi. Ben de paylaşımı görüp beğendiğimi hatırladım." ifadesini kullandı.

Hakim, Facebook Temsilciliğine müzekkere yazılarak konuya ilişkin araştırma yapılmasına ve eksiklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Halil Arda, Gaziemir, Hakaret, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda hakim karşısında - Son Dakika


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