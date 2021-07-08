Gaziemir Belediye Başkanı'nın davasında Facebook'un ABD'deki merkezinden bilgi istenecek - Son Dakika

İZMİR'de Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, Facebook'un ABD'de bulunan merkezine yazı yazılarak, paylaşım yapılan hesaba ait ID numarasının tespiti ve IP detay bilgilerinin istenilmesine karar verildi.

Geçen ocak ayında Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımların yapıldığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Arda'nın, 'Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamalarıyla cezalandırılması talep edildi.