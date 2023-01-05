CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Arda'ya 5 yıl denetimli 1 yıl 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak

CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak verildi. Hakim, hükmün açıklanmasını geri bırakarak cezaların 5 yıl askıda bırakılmasına ve 5 yıl sonra yeniden değerlendirilmesine karar verdi.

İzmir'in CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarında, geçen yıl Ocak ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianamede Arda'nın, 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama', 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamalarından cezalandırılması talep edildi. İddianame, İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Geçtiğimiz Eylül ayındaki duruşmada sanığa ait Facebook hesabına ilişkin kullanıcı ve erişim bilgilerinin temini amacıyla Amerika Birleşik Devletlerine yazılan yazıya cevabın geldiği açıklandı. Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'Halkın bir kesimini alenen aşağılama', 'Dini değerleri alenen aşağılama ve suçu ve suçluyu övme' suçlarından dava açılmasına rağmen Arda'nın Facebook paylaşımlarında bu suçların, yasal unsurları itibarıyla oluşmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle beraat istedi. Arda'ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesabındaki paylaşımları okuyan savcı, sanık hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. Ayrıca Arda'nın Türk Ceza Kanunun 53. Maddesi gereğince; bir kamu görevinin üstlenmesinden, seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmesinden ve seçme ile seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması talebi de mütalaada yer aldı.

Arda'nın yargılanmasına bugün İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Halil Arda ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Gülşen Gezici ile sanık avukatı Ayşe Zübeyde Aydın katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Gezici, sanığın yaptığı paylaşımlar yönünden suçun gerçekleştiğini ifade ederek, "Mütalaaya kısmen katılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanımıza yapılan hakaretlerde birden fazla ihbar vardır. Sunduğumuz delillerde bu açıkça belli olmaktadır. Sanığın tüm paylaşımlar yönünden cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Duruşma savcısı önceki celselerde mahkemeye sunduğu mütalaasını tekrarlarken, sanığın tüm deliller çerçevesinde suçu işlediği anlaşıldığını ve cezalandırılması talep ettiklerini söyledi.

"İzmir'in en iyi belediyesiyiz"

Savcının mütalaasını kabul etmediğini ifade eden tutuksuz sanık Arda, "Bu bir siyasi davadır. Bu suçu işlemem mümkün değildir. Gaziemir Belediyesi'nin ilk başkanının torunuyum. 93 yıl sonra dedemin koltuğunda oturmanın gururunu yaşamış biriyim. Adaletinize güvenip beraatımı talep ediyorum. Bu paylaşımları ben yapmadım" dedi.

Yüzde 58 oyla seçildiğini belirten Arda, "Başarılı bir belediye başkanıydım. 1 kuruşun hesabını yapıyorum. Ekonomik anlamda İzmir'in en iyi belediyesiyiz diyebilirim. Bu durum siyaseten kıskanılacak durumda. Kadın müdürümüze hakaret etmeleri nedeniyle işten attığım kişilerin tanıklığıyla mahkum edilmeye çalışıyorum" diye konuştu.

5 yıl denetime tabi tutulacak

Hakim, tutuksuz sanık Halil Arda'ya 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret' suçundan TCK 299/1 maddesi gereği 1 yıl hapisle cezalandırılmasına, suçu zincirleme şekilde işlediğinden cezayı artırılarak 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hakim, hafifletici sebepler nedeniyle cezayı 1 yıl 15 gün hapis cezasına indirdi.

Hakim ayrıca, Arda hakkında Türk Ceza Kanunun 53. Maddesi gereğince; bir kamu görevinin üstlenmesinden, seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmesinden ve seçme ile seçilme ehliyetinden yoksun bırakılmasına karar verdi. Hakim, tüm suçlar yönünden hükmün açıklanmasını geri bırakarak 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti. - İZMİR