Gaziemir Belediye Meclisi'nde Atatürk'e saygı duruşu! - Son Dakika

Ayasofya Camii'nde gerçekleştirilen programda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan eski imam Mustafa Demirkan'ın hakaretlerine tepki gösteren Gaziemir Belediyesi meclis üyeleri, bugün yapılan meclis toplantısında, CHP Grup Başkan Vekili Ünal Işık'ın önerisiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşunun ardından konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu, bizim en kıymetlimiz. Ona dil uzatanlar bugüne kadar hak ettiği cezayı almadılar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun 'elleri arkasında' diye dava açanların bu tip meczuplara sessiz kalması kabul edilemez. Atatürk'e dil uzatanları kınıyorum" dedi.