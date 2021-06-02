Gaziemir Belediye Meclisi?Nde Atatürk?E Saygı Duruşu! - Son Dakika

Gaziemir Belediye Meclisi?Nde Atatürk?E Saygı Duruşu!

Gaziemir Belediye Meclisi'nde Atatürk'e saygı duruşu!Gaziemir Belediye Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretlere sessiz kalmadı.

Gaziemir Belediye Meclisi'nde Atatürk'e saygı duruşu!

Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
1 yılda topladığı 10 bin adet taşla koleksiyon yaptı


Gaziemir Belediye Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretlere sessiz kalmadı.


Ayasofya Camii'nde gerçekleştirilen programda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan eski imam Mustafa Demirkan'ın hakaretlerine tepki gösteren Gaziemir Belediyesi meclis üyeleri, bugün yapılan meclis toplantısında, CHP Grup Başkan Vekili Ünal Işık'ın önerisiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.


Saygı duruşunun ardından konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu, bizim en kıymetlimiz. Ona dil uzatanlar bugüne kadar hak ettiği cezayı almadılar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun 'elleri arkasında' diye dava açanların bu tip meczuplara sessiz kalması kabul edilemez. Atatürk'e dil uzatanları kınıyorum" dedi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Ünal Işık, Toplum, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:48 Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Gaziemir Belediye Meclisi?Nde Atatürk?E Saygı Duruşu! - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:45 Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı 12:28 Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı 12:19 Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor 12:13 Kendisini kızgın yağ ile haşlayan kocasından şikayetçi olmadı 12:09 İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi 11:58 Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler 11:57 Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi 11:53 Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı 11:43 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı 11:42 İran'ın en büyük savaş gemisi battı 11:26 Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu! 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı
12:45
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
12:28
Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor
12:19
Kendisini kızgın yağ ile haşlayan kocasından şikayetçi olmadı
12:13
İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
12:09
Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler
11:58
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi
11:57
Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı
11:53
3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı
11:43
İran'ın en büyük savaş gemisi battı
11:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 12:54:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziemir Belediye Meclisi?Nde Atatürk?E Saygı Duruşu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]