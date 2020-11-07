Gaziemir Belediyesi barajlardaki su seviyesine dikkat çekti - Son Dakika

Gaziemir Belediyesi barajlardaki su seviyesine dikkat çekti

07.11.2020 09:52
Gaziemir Belediyesi barajlardaki su seviyesine dikkat çekti, System.String[]

Türkiye'de son yılların en kurak aylarının yaşanması nedeniyle ülke genelinde barajlar alarm verirken İzmir'deki barajların da doluluk oranı kritik seviyeye yaklaştı.

Türkiye'de son yılların en kurak aylarının yaşanması nedeniyle ülke genelinde barajlar alarm verirken İzmir'deki barajların da doluluk oranı kritik seviyeye yaklaştı.

Mevsimsel kuraklık ve koronavirüs salgını nedeniyle artan su tüketiminden dolayı İzmir'in barajlarının doluluk oranı yüzde 5 seviyelerine kadar düştü. Barajlardaki doluluk oranlarının, su tüketiminde tasarruf yapılması gerektiğine işaret etmesi üzerine Gaziemir Belediyesi harekete geçti. Belediye, hazırladığı görsellerle barajların doluluk oranına dikkat çekti ve yurttaşları su tasarrufu yapmaya davet etti. Barajların geçmiş yılki doluluk oranı ile bu yılki doluluk oranlarının karşılaştırmasının ve baraj fotoğraflarının yer aldığı görsel ilçenin dört bir yanındaki ilan panolarına asıldı. Belediye, "Suyunu boşa harcama" ifadesinin yer aldığı görsel çalışma ile yurttaşlara suyu daha tasarruflu kullanma çağrısı yaptı.

"Suyumuzu daha tasarruflu kullanmalıyız"

Türkiye'nin ve İzmir'in yeterince yağış almaması ve salgına bağlı olarak su tüketiminin artmasıyla barajların alarm verdiğinin altını çizen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, insanın yaşamsal ihtiyaçlarının en başında gelen ve doğadaki sınırlı kaynaklardan biri olan suyun her zamankinden daha duyarlı ve özenli kullanılması çağrısı yaptı. Başkan Halil Arda, "İZSU'nun verilerine göre barajların doluluk oranlarının kritik seviyelere yaklaştığını görüyoruz. Küresel ısınma sonucu mevsimlerde meydana gelen değişimler nedeniyle yeterince yağış düşmemesi barajların dolmamasına sebep oluyor. Beklenen mevsim yağışlarının düşmemesi ve Koronavirüs salgını barajların doluluk oranlarını en alt seviyelere düşürdü. Pandemi nedeniyle daha da artan kişi başı su tüketim oranlarını mutlaka düşürmeliyiz. Arızalı muslukları tamir ettirelim, boşa su akıtmayalım, her bir damlası kıymetli olan suyumuzu daha dikkatli tüketelim" diye konuştu.

İzmir'in barajları alarm veriyor

İZSU'nun verilerine göre; Tahtalı Barajı'nın 2019'da doluluk oranı yüzde 66,2 iken 2020'de yüzde 38,03'e düştü. Gördes Barajı'nın 2019 doluluk oranı yüzde 9,47 iken 2020'de 5,42'ye, Ürkmez Barajı'nın 2019 doluluk oranı yüzde 52,22 iken 2020'de yüzde 31,7'ye, Güzelhisar Barajı'nın 2019 doluluk oranı yüzde 67,05 iken 2020'de yüzde 46,94'e, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın 2019 doluluk oranı yüzde 49,54 iken 2020'de yüzde 15,46'ya düştü. İzmir'in barajlarından yalnızca Balçova Barajı'nın doluluk oranında yükselme görüldü. Balçova Barajı'nın 2019'da doluluk oranı yüzde 5,09 iken 2020'de yüzde 15,65 oldu. - İZMİR

Gaziemir Belediyesi barajlardaki su seviyesine dikkat çekti

Gaziemir Belediyesi, Gaziemir, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziemir Belediyesi barajlardaki su seviyesine dikkat çekti - Son Dakika


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