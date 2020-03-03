Gaziemir Belediyesi Doğal Afet El Kitapçığı ile toplumu bilgilendirecek - Son Dakika

Gaziemir Belediyesi, deprem başta olmak üzere doğal afetler konusunda vatandaşların gerekli tedbirleri alması ve bilinçlenmesi için 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Doğal Afet El Kitapçığı hazırladı. Kitapçık, 1 Mart tarihinden itibaren vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.



Gaziemir Belediyesi, son dönemde yaşanan depremler ve bu depremlerde yaşanan can kayıpları nedeniyle Türkiye'nin en önemli gündemi haline gelen deprem ve diğer doğal afetler konusunda yurttaşların bilinçlenmesi için harekete geçti. Doğal afetler konusunda yaptığı çalışmalar kapsamında afet sonrası toplanma alanlarının sayısını 38'e yükselten Gaziemir Belediyesi, şimdi de Doğal Afet El Kitapçığı hazırladı. Kitapçık, belediyenin hizmet binalarında ve Cumhuriyet Semt Evleri'nde dağıtılmaya başlandı. Toplumun doğal afetlere hazır olması ve gerekli önlemleri alması için hazırlanan kitapçıkta; deprem, sel, yangın gibi doğal afetler öncesinde alınması gereken tedbirler, afet anında ve sonrasında neler yapılacağı detaylı olarak anlatılıyor. Afetin tanımına yer verilen kitapçıkta, Türkiye'de doğal afetlerin sık sık yaşandığına vurgu yapılıyor. Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığının altının çizildiği afet kitapçığında, deprem nedeniyle meydana gelen ölümlerde Türkiye'nin dünya üçüncüsü olduğu bilgisi veriliyor. Kitapçıkta, iklim değişikliği nedeniyle Türkiye'de sıklıkla yaşanan sel felaketine de detaylı olarak yer veriliyor; selden önce alınacak önlemler, sele yakalanma anında ve sonrasında neler yapılacağının bilgisi bulunuyor.



Acil durum çantasının öneminin anlatıldığı kitapçıkta, bu çantada nelerin yer alması gerektiğinden de madde madde bahsediliyor. Kalp masajı, suni solunum gibi hayat kurtaran müdahaleler başta olmak üzere sağlık sorunu yaşayan kişiye yapılacak ilk yardım uygulamaları da kitapçıkta detaylı olarak anlatılıyor. Gaziemir'deki sağlık noktalarının adreslerinin yer aldığı kitapçıkta, afet anında başvurulacak kurumların telefon numaraları da bulunuyor. Kitapçığın içinde Gaziemir Belediyesi Afet Sonrası Toplanma Alanlarını gösteren özel harita da yer alıyor. Gaziemirlilerin, kitapçıkları belediye hizmet binalarından ücretsiz olarak temin edebileceği, belediyenin internet sitesinden kitapçığa elektronik ortamdan ulaşabileceği ifade edildi.



"Doğal afetlere hazır olmalıyız"



Deprem, yangın ve sel başta olmak üzere, acil durum ve afetlerde yaşanabilecek kayıpları en aza indirmek için bilinçlenmenin çok önemli olduğunu dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Doğal afetlere, özellikle olası bir depremde hazırlıklı olmaya çok önem veriyoruz. Bunun için ilçemizdeki afet sonrası toplanma alan sayısını 38'e yükselttik. Yaklaşık 100 bin kişinin aynı anda toplanabileceği 396 bin 554 metrekare ölçülere sahip bu alanların çok iyi bilinmesi gerekiyor. Türkiye'nin son dönemde yaşadığı doğal afetlerin ardından bilinci artırmak adına biz de Gaziemir Belediyesi olarak 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında 'Doğal Afet El Kitapçığı' hazırladık. Kitapçığımızda 16 mahallemizde yer alan afet sonrası toplanma alanlarının haritası da bulunuyor; ayrıca kitapçıkta genel bilgilerle birlikte bir afet öncesinde, anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği; afetlere nasıl hazırlanılması, ne şekilde müdahale edilmesi gerektiği ve oluşabilecek hasarı en aza indirmenin yolları hakkında bilgiler veriliyor. Bu kitapçığımızın Gaziemir'imize ve kentimize yararlı olmasını diliyorum" dedi. - İZMİR