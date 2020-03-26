Gaziemir Belediyesi işçilerinden toplu sözleşme ücretlerinin ödenmesi talebi - Son Dakika

Tüm Yerel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Özgür Işık, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'dan toplu iş sözleşmesi ile belirlenen ücretlerin ödenmesini talep etti.

Işık, yaptığı yazılı açıklamada, sendika olarak imzaladıkları toplu iş sözleşmesinin tek taraflı olarak yürürlükten kaldırıldığını anımsattı.

Bunu asla kabul etmediklerini ve haklı talepleri için eylem yaptıklarını hatırlatan Işık, "Memurlarımızın bu taleplerinin yerine gelmesi ve tek taraflı bu iptalin yürürlükten kaldırılması için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ülkemizin şu anda koronavirüs ile mücadelesinde göstermiş olduğu birlik beraberliği, Gaziemir Belediye Başkanından da belediye çalışanları için bekliyoruz. Bu yaşanan ekonomik ve psikolojik bunalımda belediye başkanının hakkımız olan toplu sözleşme ücretini ödemesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.