Gaziemir Belediyesi memurlarından "toplu sözleşme" eylemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziemir Belediyesi memurlarından 'toplu sözleşme' eylemi - Son Dakika

Gaziemir Belediyesi memurlarından "toplu sözleşme" eylemi

6 saat önce

Gaziemir Belediyesinde, Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) ile yapılan toplu sözleşmenin iptal edileceğini ileri süren bir grup çalışan, eylem yaptı.

Gaziemir Belediyesi memurlarından

Gaziemir Belediyesinde, Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) ile yapılan toplu sözleşmenin iptal edileceğini ileri süren bir grup çalışan, eylem yaptı.

Gaziemir Belediyesi önünde bir araya gelen Tüm Yerel-Sen İzmir 2 Nolu Şubesi üyesi yaklaşık 100 çalışan, "Toplu sözleşme hakkımız, söke söke alırız", "Zafer direnen emekçinin olacak", "Başkan elini cebimizden çek" ve "Hak hukuk adalet" yazılı dövizler taşıdı.

Tüm Yerel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Özgür Işık, yaptığı açıklamada, Gaziemir Belediyesi ile 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını ve bu sözleşmenin 2021 yılının Nisan ayında sona ereceğini kaydetti.

Sözleşmeden doğan haklarını istediklerini dile getiren Işık, "Eğer istenilen sonucu alamazsak iş bırakacağız." dedi.

Belediye Başkanı Halil Arda ile görüştüklerini de aktaran Işık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başkan, toplu iş sözleşmesinden doğan haklarımızı ödemeyeceğini, öderse zimmet çıkacağını, zimmet çıkarsa kendisinin ödemek zorunda kalacağını söyledi. Gaziemir Belediyesine çıkan bir zimmet yok. Zimmet çıkmadığı gibi sözleşmeyi tek taraflı feshediyorlar. Toplu iş sözleşmesinin neden feshedildiğine dair bir yazı istedik. Dava açmak için yazının gelmesini bekliyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz."

Tüm Yerel Sen üyesi grup, toplu sözleşmenin iptal edilmek istendiğini öne sürerek, 17 Şubat'ta Gaziemir Belediyesi önünde bir basın açıklaması daha yapmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:02 Kaynak: AA
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