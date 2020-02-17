Gaziemir Belediyesi memurlarından "toplu sözleşmesi" eylemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziemir Belediyesi memurlarından 'toplu sözleşmesi' eylemi - Son Dakika

Gaziemir Belediyesi memurlarından "toplu sözleşmesi" eylemi

7 saat önce

Gaziemir Belediyesinde çalışan memurlar, geçen yıl imzalanan toplu sözleşmesinin iptal edilmek istendiğini ileri sürerek eylem yaptı.

Gaziemir Belediyesi memurlarından

Gaziemir Belediyesinde çalışan memurlar, geçen yıl imzalanan toplu sözleşmesinin iptal edilmek istendiğini ileri sürerek eylem yaptı.

Toplu iş sözleşmesinin iptal edileceğini öne süren Tüm Yerel Sen İzmir 2 Nolu Şubesi üyesi yaklaşık 100 çalışan, "Toplu sözleşme hakkımız söke söke alırız", "Zafer direnen emekçinin olacak", "Başkan elini cebimizden çek" ve "Hak hukuk adalet" yazılı dövizler taşıdı.

Slogan atan kalabalık, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Tüm Yerel Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Özgür Işık, Belediye Başkanı Halil Arda ile 1 Nisan 2019 tarihinde 2 yıllık toplu sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Sözleşmenin, Sayıştay zimmetini bahane ederek tek taraflı feshedilmeye hazırlandığını ileri süren Işık, "Sözleşme yasalar doğrultusunda imzalandı. Artış oranları enflasyon oranında hesaplandı. Zimmet kesinleşirse bu bedeli zaten memur ödeyecek." dedi.

Basın açıklamasının eylem planlarının ilk adımı olduğuna işaret eden Işık, iş bırakma dahil her türlü mücadeleyi vereceklerini kaydetti.

Işık, emekçinin hakkının gasbedilmesine müsaade etmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Maaş bordrolarını yakıp ardından müzik eşliğinde halay çeken belediye çalışanları, olaysız dağıldı.

Halil Arda, Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:06 Kaynak: AA
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