Gaziemir Belediyesi'nde deprem teyakkuzu - Son Dakika

Gaziemir Belediyesi'nde deprem teyakkuzu

31.10.2020 12:05
Gaziemir Belediyesi'nde deprem teyakkuzu, System.String[]

Gaziemir Belediyesi, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan depremin hemen ardından teyakkuza geçti.

Gaziemir Belediyesi, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan depremin hemen ardından teyakkuza geçti. Belediye ekipleri sokak sokak gezerek hasar tespiti yaptı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ilçedeki tüm mahallelerde incelemelerde bulundu. Vatandaşların isteklerini dinledi.

Gaziemir Belediyesi, yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine girmek istemeyen yurttaşların gece konaklayabilmesi için Ahmet Taner Kışlalı, ESBAŞ ve Sarnıç Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonları'nın kapılarını açtı. Yurttaşlara; Aktepe, Gazi ve Zafer Mahalleleri, Festival Alanı, Esra Parkı ve Sarnıç Piknik Alanı'nda çorba, ekmek ve çay ikramında bulunuldu.

Çadır, ulaşım ve ambulans desteği

Ayrıca, depremin en yıkıcı etkisinin görüldüğü Bayraklı Manavkuyu'da evlerine giremeyen vatandaşlar için Gaziemir Belediyesi çadır desteği sağladı. Gaziemir Belediyesi'nin Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren iki ambulans da İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Kent dışından gelen AFAD ekiplerine ulaşım desteği verilerek, bu ekiplerin belediye araçlarıyla, binaların yıkıldığı bölgeye ulaşması sağlandı.

"Yurttaşlarımızın yanındayız"

Depremden hemen sonra sokağa çıkan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, eşi Deniz Arda ile birlikte afet sonrası toplanma alanlarında ve parklarda toplanan yurttaşları ziyaret etti. Gaziemirlilere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Arda, yurttaşlardan taleplerini de dinledi. Arda, ilçedeki çalışmalarının ardından kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bayraklı Manavkuyu'ya giderek evlerine giremeyen vatandaşlara destek verdi.

Başkan Arda, "Depremin hemen ardından mahalle muhtarlarımızla iletişime geçerek, ekiplerimizle sokak sokak gezip hasar tespiti yaptık, ihtiyaçları belirlemeye çalıştık. Tüm imkanlarımızı seferber ederek yurttaşlarımızın yanında olduk. Belediyemizin spor salonlarını, evlerine giremeyen yurttaşlarımızın kullanımına açtık. Afet sonrası toplanma alanlarında acil durum çadırları kurarak kullanıma sunduk. Sağlık hizmetlerimizi yürüten iki ambulansımızı da İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis ettik. İhtiyaç duyan her vatandaşımıza yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Doğal afetlere hazırlıklı olmalıyız"

Gerekli önlemlerin alınarak doğal afetlere karşı her an hazır olmanın öneminde değinen Başkan Arda şunları söyledi: "Depremin ülkemizin bir gerçeği olduğu bilinciyle ilçemizde, 100 bin kişinin toplanabileceği 38 afet sonrası toplanma alanı belirledik. Bu alanların haritasını web sitemiz üzerinden yayınlayarak yurttaşlarımızın bilgisine sunduk. Yine yurttaşlarımızın doğal afetler konusunda bilinçlenmesi ve doğal afetlere karşı gerekli önlemleri almaları için hazırladığımız Doğal Afet El Kitapçıkları'nı hemşerilerimize dağıtmıştık. Yaşadığımız son deprem bir kez daha gösterdi ki gerekli önlemleri alarak doğal afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız." - İZMİR

Gaziemir Belediyesi'nde deprem teyakkuzu
Gaziemir Belediyesi'nde deprem teyakkuzu
Gaziemir Belediyesi'nde deprem teyakkuzu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziemir Belediyesi'nde deprem teyakkuzu - Son Dakika


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