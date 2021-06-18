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Gaziemir Belediyesi?Nden Sanata ve Sanatçıya Tam Destek - Son Dakika

Gaziemir Belediyesi?Nden Sanata ve Sanatçıya Tam Destek

18.06.2021 19:08
Gaziemir Belediyesi?Nden Sanata ve Sanatçıya Tam Destek, System.String[]

Gaziemir Belediyesi'nden sanata ve sanatçıya tam destekSanata ve sanatçıya her zaman destek veren Gaziemir Belediyesi, haziran ayında düzenlediği etkinliklerle, uzun süredir faaliyetlerini yapamayan sanatçıları sahneyle, sanatseverleri de sanatla buluşturuyor.

Gaziemir Belediyesi'nden sanata ve sanatçıya tam destek

Sanata ve sanatçıya her zaman destek veren Gaziemir Belediyesi, haziran ayında düzenlediği etkinliklerle, uzun süredir faaliyetlerini yapamayan sanatçıları sahneyle, sanatseverleri de sanatla buluşturuyor.

Pandemi nedeniyle uzun süredir kültür sanat etkinliklerine ara veren Gaziemir Belediyesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla kültür sanat faaliyetlerine hız verdi. Sanatın farklı dallarında gerçekleştirdiği etkinliklerle her yaş grubuna ve farklı beğenilere hitap eden belediye, haziran ayı etkinlik takviminde tiyatro ve konserlere yer verdi.

Yurttaşları tiyatro oyunları ve konserlerle buluşturan belediye, salgın nedeniyle uzun süredir sanatlarını yapamadıkları için ekonomik zorluk yaşayan sanatçılara destek oluyor. Sanatçıları yeniden sahneyle buluşturan belediye, uzun süredir evlerinde kalan yurttaşların kültür sanat etkinlikleriyle keyifli saatler geçirmelerine katkı koyuyor.

Gaziemir Belediyesi'nin Haziran ayının ilk etkinliğinde Nazım Hikmet Ran anıldı. Emrez Mahallesi'nde düzenlenen 'Mavi gözlü dev, memleket Nazım Hikmet' etkinliğinde Grup Yaren sahne aldı. Haziran ayı etkinlikleri kapsamında Festival Alanı'nda sahne alan Grup Moli ise şarkılarıyla Gaziemirli seyirciye keyifli saatler yaşattı.

Belediyenin 19 Haziran Cumartesi günü saat 18. 00'de İlçe Stadı'nda düzenleyeceği babalar günü özel etkinliğinde babalar ile çocukları yarışacak. Bu etkinliğin hemen ardından saat 19. 00'da Festival Alanı'nda Dolce Band isimli müzik topluluğu konser verecek.

Çocukların açık havada tiyatro keyfi

Düzenlediği kurslarda çocukları sanatla buluşturan belediye, çocukların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve hayal dünyalarını zenginleştirmek amacıyla onlara özel kültürel ekinlikler düzenliyor. Gaziemir Belediyesi, çocuklara tiyatro sevgisi aşılamak amacıyla düzenlediği çocuk tiyatrolarıyla minik izleyiciyi tiyatroyla buluşturuyor. İlçenin parklarında düzenlenen tiyatro gösterimlerinde çocuklar keyifli saatler yaşıyor. Arkadaşlık ilişkileri, aile kavramı, doğa ve hayvan sevgisi gibi konuları işleyen tiyatro oyunlarıyla buluşan çocuklar, sanatın büyülü dünyasında yolculuğa çıkıyor.

İlçenin 16 mahallesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında haziran ayının ilk iki haftasında Gülmeyen Kral, Kamptaki Sürpriz, Kırmızı Karpuz Çekirdeği isimli oyunlar çocuklarla buluştu.

Belediyenin etkinlik takvimine göre 18 Haziran Cuma günü Beyazevler Mahallesi, Beyazevler Parkı'nda Robinson Crusoe isimli çocuk oyunu sahnelenecek. 24 Haziran 2021 Perşembe günü Toprak Sahne Tiyatrosu Eşekler Karnavalı oyununu Aktepe Mahallesi Şehit Piyade Er Mehmet Şanlı Parkı'nda, 30 Haziran 2021 Çarşamba günü Mavi Sanat Tiyatrosu, Renkli Düşler Kumpanyası oyununu Fatih Mahallesi Şehit İstihkam Er Umut Çiftçi Parkı'nda sahneleyecek. Tiyatrolar saat 19. 00'da başlayacak.

Açık havada yapılan etkinlikler maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyularak düzenleniyor.

Gaziemir Belediyesi?Nden Sanata ve Sanatçıya Tam Destek

Gaziemir Belediyesi, Tiyatro, oyunlar, Haziran, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Gaziemir Belediyesi?Nden Sanata ve Sanatçıya Tam Destek - Son Dakika


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