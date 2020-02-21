Gaziemir Belediyesi'nden su kaynaklarını korumak için çalı üretimi! - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziemir Belediyesi'nden su kaynaklarını korumak için çalı üretimi! - Son Dakika

Gaziemir Belediyesi'nden su kaynaklarını korumak için çalı üretimi!

10 dakika önce

Çim alanlara oranla 10 kat daha az sulama gerektiren bu bitkilerin bakım maliyetinin de diğer türlere oranla 10 kat daha az olduğu belirtiliyor.

Gaziemir Belediyesi'nden su kaynaklarını korumak için çalı üretimi!, System.String[]

Gaziemir Belediyesi, su kaynaklarında küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan azalmaya karşı harekete geçti. Belediye, çok fazla su kullanımı gerektiren çim alanları azaltarak bunların yerine dikmek üzere renkli çalı grubu bitkiler üretecek. Belediyenin Sarnıç'taki Park Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde bulunan ve yapılan çalışmalar ile yenilenen seralarda üretilecek çalılar, çimlere göre çok az su ve bakım maliyeti gerektiriyor. Bu bitkiler, ferahlatıcı görüntüleri ile göze de hitap ediyor.

Yılda 3 bin çalı

Gaziemir Belediyesi, 408 metrekarelik alan üzerine kurulu 2 serasında yapacağı üretim ile yılda 3 bin adete yakın renkli yer örtücü çalı üretimi gerçekleştirmeyi planlıyor. Burada üretilen çalılar, ilçenin park ve bahçelerine yerleştirilecek.

Bölge koşullarına en uygun olan türü seçtiklerini belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, çalıların hem ekonomik hem de doğa dostu olduğunu söyledi. Doğal su kaynaklarının korunmasının çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Arda, şunları söyledi:

"Artık küresel ısınma ve buna bağlı sorunlar dünyamızda iyiden iyiye hissediliyor. Bunun önüne geçmek için herkes elinden geleni yapmalı. Biz de Gaziemir Belediyesi olarak çim alanları azaltıp yerine görsel anlamda da güzel olan kırmızı çiçekli çalılardan üretme kararı aldık. Üreteceğimiz bitkiler ile hem doğal su kaynaklarını hem de kamu kaynaklarını verimli kullanmış olacağız. Bu çalıların sulanması için çok az su gerekiyor. Bu nedenle biz de seralarımızı yenileyerek çalı üretimine geçiyoruz. İlçemizdeki parklarda ve bahçelerde kullanacağımız çalıların büyük çoğunluğunu kendimiz üreterek kamu kaynaklarını da verimli kullanmış olacağız."

Gaziemir Belediyesi, Gaziemir, Sarnıç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:02 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karadeniz'de palamut geri döndü
Şehit haberleri sonrası Suriye sınırına büyük askeri sevkiyat yapıldı Halep Havalimanı'ndaki uçuşları yeniden başlatan Esed'e ABD'den tepki: Utanmazlık Irak, koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı

Son Dakika Haberleri
09:37 Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın hamile olduğu ortaya çıktı
08:09 Çukur'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, planını devreye sokuyor
07:50 İpek Bağrıaçık tatili bitirdi, sıra sinema filminde
07:20 Survivor'da diskalifiye olan yarışmacıların yerine gelecek isimler belli oldu
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 10:13:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziemir Belediyesi'nden su kaynaklarını korumak için çalı üretimi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]