Gaziemir Belediyesinde çalışan işçilerden işten çıkarılmaya tepki

İzmir'de, Gaziemir Belediyesinde çalışan bir işçi, iddialara göre yıllık izindeyken işten çıkartıldı. Belediye-İş Sendikası İzmir 4 No'lu Şube üyesi çalışanlar da, Gaziemir Belediyesi önünde toplanarak duruma tepki gösterdi. Gaziemir Belediyesinden yapılan açıklamada ise "Söz konusu küfürlerin muhatabının kadın bir çalışan olduğunu öğrenen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediyenin başı ve atamaya yetkili tek amiri olması sıfatıyla bu yetkisini işçinin iş akdini feshederek kullanmıştır" denildi.



Gaziemir Belediyesinde çalışan Belediye-İş Sendikası İzmir 4 No'lu Şube üyesi Zafer Calpbinici, iddialara göre yıllık izindeyken talimatla işten çıkartıldı. Sendika üyesi belediye çalışanı işçilerde, durumu protesto için Gaziemir Belediyesi önünde toplandı.



Açıklama yapan işçiler, sendika üyelerine baskı yapıldığını, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'dan randevu talep ettiklerini ve kendilerine geri dönüş olmadığını öne sürdü.



Belediye-İş Sendikası İzmir 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan yaptığı açıklamada, Başkan Arda'ya tepki göstererek, söz konusu işten çıkartılan işçinin yeniden işe alınmasını istedi.



Gaziemir Belediyesinden açıklama



Öte yandan Gaziemir Belediyesi, işçinin işten çıkartılmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Belediyemize bağlı Gazi Bel Şirketinde görev yapan Zafer Calpbinici isimli çalışanımız, 1 Kasım 2019 tarihinde bağlı bulunduğu birimin müdüründen raporu devam ederken belediyeye gelerek, rapor bitiş tarihinden itibaren kullanmak üzere izin istemiş, bu talebi uygun bulunmayınca da ağza alınmayacak şekilde ağır hakaretlerde bulunmuştur. 5 personelin tutanak ile kayıt altına aldığı bu ağır küfürlerin ardından Calpbinici, Gazi Bel Şirketinin Disiplin Kuruluna sevk edilmiş ve burada Belediye İş Sendikası Temsilcisi Zafer Saylan'ın da oyuyla cezalandırılmıştır. Belediye İş Sendikası Temsilcisinin de kendi üyeleri hakkında ceza tutanağını imzaladığı açıktır. Daha önce de amirlerinin talimatlarına uymayan, sözlü ve yazılı uyarı alan, çalışmamayı alışkanlık haline getiren bu işçi personelin, amirine yaptığı hakaretin sabit olduğu ve söz konusu küfürlerin muhatabının kadın bir çalışan olduğunu öğrenen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediyenin başı ve atamaya yetkili tek amiri olması sıfatıyla bu yetkisini işçinin iş akdini feshederek kullanmıştır" denildi.



"Olayı geçiştirerek kapatmak gibi kolaycı bir yaklaşımı benimsememiştir"



Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:



"Belediye Başkanı Halil Arda, göreve geldiği günden bu yana kadına yönelik her türlü sözel ve fiziksel şiddete karşı olduğunu beyan etmişken, bu olayı geçiştirerek kapatmak gibi kolaycı bir yaklaşımı benimsememiştir. Sadece görevini yaptığı için personelinden şiddet gören ağza alınmayacak hakaretlere maruz kalan hem de bir kadın olan çalışanını korumak, iş disiplinini sağlamak üzere, işçinin en ağır şekilde yani iş akdinin feshi ile cezalandırılmasını uygun bulmuştur. İş disiplinini bozan, çalışmamayı meziyet sanan, amirlerine saygısızlık yapan ve ast veya üst herhangi bir şekilde kadına fiziksel veya sözel şiddet uygulayan personel, haksızlığı kanıtlandığı andan itibaren kim olursa olsun belediye başkanından himaye görmeyecek, Gaziemir Belediyesi çalışanı olamayacaktır. Ayrıca, Belediye İş Sendikası'nın iddia ettiği gibi, hiçbir çalışanımıza sendika değiştirme baskısı yapılmamıştır" - İZMİR