Üye Girişi
Gaziemir Belediyesinde tasarruflu hizmet - Son Dakika

Gaziemir Belediyesinde tasarruflu hizmet

05.08.2021 10:46
Gaziemir Belediyesinde tasarruflu hizmet, System.String[]

Gaziemir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Makine İkmal Birimi, belediyeye ait 134 aracın tamir ve ağır bakımını yapıyor.

Gaziemir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Makine İkmal Birimi, belediyeye ait 134 aracın tamir ve ağır bakımını yapıyor. Ekip, burada yaptığı bakımlar sayesinde belediyenin önemli oranda tasarruf yapmasını sağlıyor.

Gaziemir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Makine İkmal Birimi'nde çalışan 19 personel, belediyeye ait tüm araçların teknik bakım, onarım, tamir ve ağır bakım işlemlerini yapıyor. Sadece yüzde 20'lik kısımda garantisi devam eden araçlar, yetkili servislere gönderiliyor. Bu hizmet sayesinde yaklaşık 2,5 yılda ortalama 2 milyon 500 bin liralık tasarruf yaptıklarını belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Burada arkadaşlar çok emek veriyorlar. Halkın bir kuruş parasını savurmamak için canla başla çalışıyorlar. Belediyemize ait tüm araçları burada tamir ettirip bakımlarını yapıyoruz. Dışarıdan bu hizmeti almaya kalksak fahiş fiyatlara mal olacak, kendi ekiplerimizle yapınca büyük tasarruf sağlıyoruz" dedi. - İZMİR

Gaziemir Belediyesinde tasarruflu hizmet
Gaziemir Belediyesinde tasarruflu hizmet
Gaziemir Belediyesinde tasarruflu hizmet
Gaziemir Belediyesinde tasarruflu hizmet

Gaziemir Belediyesi, Gaziemir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziemir Belediyesinde tasarruflu hizmet - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

11:04 "Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü 11:02 Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir 10:52 Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir
Güne yükselişle başlayan dolar, 8,54'ten işlem görüyor 10:33 Güne yükselişle başlayan dolar, 8,54'ten işlem görüyor Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı 10:30 Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim 10:23 Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti 10:19 Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Azra'yı vahşice öldürüp üzerine jiletle adını yazan katil zanlısının eski sevgilisi konuştu 09:49 Azra'yı vahşice öldürüp üzerine jiletle adını yazan katil zanlısının eski sevgilisi konuştu

Son Dakika Haberleri
11:04 "Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı
11:02 Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
11:01 Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü
10:57 Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var
10:51 Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir
10:42 Canınız sağ olsun kızlar! Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo'yu tarihimizin en iyi derecesiyle kapattı
10:29 Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı
10:27 Caner Erkin'in başını ettiği küfürler mi yaktı? İşte kadro dışı kalmasının detayları
10:20 Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı
10:15 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den ilginç itiraf: Vallahi çok yoruldum ağabey
Bir erkeğin cansız bedeni sahilde kıyıya vurmuş olarak bulundu Bir erkeğin cansız bedeni sahilde kıyıya vurmuş olarak bulundu         
11:05
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:03
Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var         
10:57
Canınız sağ olsun kızlar! Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo'yu tarihimizin en iyi derecesiyle kapattı Canınız sağ olsun kızlar! Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo'yu tarihimizin en iyi derecesiyle kapattı         
10:43
7 kişinin katil zanlısının 6 günlük kaçış hikayesi! Bahçelerden elma çalıp, ağaç diplerinde uyumuş 7 kişinin katil zanlısının 6 günlük kaçış hikayesi! Bahçelerden elma çalıp, ağaç diplerinde uyumuş         
10:33
Caner Erkin'in başını ettiği küfürler mi yaktı? İşte kadro dışı kalmasının detayları Caner Erkin'in başını ettiği küfürler mi yaktı? İşte kadro dışı kalmasının detayları         
10:27
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı         
10:21
168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale devam ediyor! İşte il il son durum 168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale devam ediyor! İşte il il son durum         
10:02
Yangınlarla mücadelede en önde yer aman İbrahim Çelikkol'un mesajını, Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız Yangınlarla mücadelede en önde yer aman İbrahim Çelikkol'un mesajını, Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız         
09:36
Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Help Turkey" başlıklı paylaşımlar hakkında resen soruşturma başlattı         
09:33
YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu         
20:32
Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı         
20:31
7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti         
19:44
Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş         
17:40
Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı         
17:18
Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti         
16:51
Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 11:11:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziemir Belediyesinde tasarruflu hizmet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement