Gaziemir Belediyesinde taşınmazlarının şirkete devri tartışması - Son Dakika
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Gaziemir Belediyesinde taşınmazlarının şirkete devri tartışması

6 saat önce

Gaziemir Belediyesi meclis toplantısında Buca ve Gaziemir'deki bazı taşınmazlardaki hisselerle, bazı tesislerdeki işletme haklarının belediye iştiraki Seydaş AŞ'ye devri konusuda tartışma yaşandı.

Gaziemir Belediyesinde taşınmazlarının şirkete devri tartışması, System.String[]

Gaziemir Belediyesi meclis toplantısında Buca ve Gaziemir'deki bazı taşınmazlardaki hisselerle, bazı tesislerdeki işletme haklarının belediye iştiraki Seydaş AŞ'ye devri konusuda tartışma yaşandı.

Başkan Halil Arda yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında başkanlık önergeleri bölümünde Seydaş A.Ş'nin şirket sermayesinin 50 bin liradan 500 bin liraya çıkarılması ve bazı taşınmazların şirkete devri gündeme geldi.

Mecliste söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, belediye taşınmazlarına ait hisselerin belediye şirketi de olsa bir başka şirkete devrinin kamu vicdanını yaralayacağını savundu.

"Sosyal belediyecilik böyle yapılmaz." ifadelerini kullanan Atmaca, "Halk sizi belediye başkanı olarak seçti ama siz yönetim kurulu başkanı olmak istiyorsunuz. Kurumun milyarlarca liralık hissesini bir şirkete devredemezsiniz. Ayrıca şirkete 500 bin lira aktarmak istiyorsunuz. Bu para vatandaşın parası, bunu bir şirkete devredemezsiniz." dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ise amaçlarının kamu hizmeti vermek olduğunu ifade ederek, "Bu şirket, ne olduğu belirsiz bir şirket değil. Tek sahibi Gaziemir Belediyesi olan bir şirketten bahsediyoruz. Yüzde 100 bize ait olan bir şirket." diye konuştu.

Kamusal alanları genişletme hedefiyle çalıştıklarını ifade eden Arda, şöyle devam etti:

"İçiniz rahat olsun, her işimizi hukuka uygun yapıyoruz. Tasarruf yapıyoruz, yeni yatırımlar yapıyoruz. Gaziemir'in emanetini yüreğimde taşıyorum. Bu hukuki bir işlem. Satmak için yapmıyoruz, şirketi temsil eden, yöneten benim. Hizmet için çalıştığımı zaten herkes görecek."

Arda, belediye şirketinin de Maliye Bakanlığı denetimine açık olduğunu, istendiği zaman denetlenebileceğini de kaydetti.

Önergeler, oy çokluğu ile plan- bütçe ve hukuk komisyonlarına havale edildi.

Belediye çalışanlarıyla sendika temsilcileri arasındaki arbede

Uğur İnan Atmaca, toplantıda, belediye çalışanlarıyla sendika temsilcileri arasında yaşanan arbedenin açıklığa kavuşturulmasını ve provokasyon olup olmadığının araştırılmasını istedi.

Belediye Başkanı Halil Arda ise arbedede pazar yeri çalışmalarının fotoğrafını çeken belediye basın danışmanı Emre Döker ile basın birimi çalışanı Gürkan Çetinkaya'nın saldırıya uğradığını söyleyerek, "Böyle provokasyon mu olur, 30 kişinin arasına 2 kişiyi mi göndereceğim? Keşke olayda o gün kolu kırılan arkadaşımıza geçmiş olsun dileğinizi iletseydiniz." dedi.

Toplantıda, Denetim Komisyonunda görev alacak meclis üyeleri de belirlendi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:18 Kaynak: AA
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