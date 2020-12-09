Gaziemir Belediyesinden filyasyon ekiplerine ulaşım desteği - Son Dakika

Gaziemir Belediyesinden filyasyon ekiplerine ulaşım desteği

09.12.2020 14:13
Gaziemir Belediyesinden filyasyon ekiplerine ulaşım desteği, System.String[]

Korona virüsü salgınının yayılmasının önüne geçmek ve toplum sağlığının korunması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Gaziemir Belediyesi, bu kapsamda diğer kamu kurumlarının yürüttüğü çalışmalara da destek veriyor.

Korona virüsü salgınının yayılmasının önüne geçmek ve toplum sağlığının korunması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Gaziemir Belediyesi, bu kapsamda diğer kamu kurumlarının yürüttüğü çalışmalara da destek veriyor. Daha önce kaymakamlıklar tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek ekibine 12 personel ve 6 araç ile destek veren belediye, şimdi de filyasyon ekiplerine ulaşım desteği sağlıyor.

Yeni tip korona virüsü ile mücadele kapsamında çok yoğun çalışan filyasyon ekiplerine Gaziemir Belediyesi, 4 araç ve 4 şoförle destek veriyor. Sabah mesai başlangıcında filyasyon ekiplerini Gaziemir İlçe Sağlık Müdürlüğünden alan belediye araçları, sağlık çalışanlarını gün boyunca gidecekleri adreslere ulaştırıyor. Filyasyon ekiplerinin işi bittikten sonra tekrar aldıkları noktaya bırakan belediye ekipleri, sağlıkçıların yaptıkları korona virüsü testlerinin laboratuvara ulaştırılmasını da sağlıyor.

Korona virüsü salgınının yayılmasını önlemek amacıyla belediye olarak çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediye olarak her zaman Gaziemirlilerin yanında olduklarını belirterek, "Salgınla mücadele kapsamında yürüttüğümüz çalışmaların yanı sıra diğer kamu kurumlarına da destek veriyoruz. Salgının ülkemizde görüldüğü ilk aylarda, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan yurttaşlarımıza destek vermek amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Ekibine 12 personel ve 6 araç ile destek vermiştik. Şimdi de filyasyon ekiplerine ulaşım desteği sağlıyoruz. Salgın sürecinde çok zor şartlarda sahada görev yapan sağlık çalışanlarımıza 4 araç ve 4 şoförle güç veriyoruz. Bu görevi özveriyle yapan çalışanlarımıza verdikleri emek için teşekkür ediyorum. Değerli Gaziemirliler; başta sağlık personelleri olmak üzere kamu personelleri, salgının en az kayıpla atlatılması için canla başla mücadele ederken, sizlerden tek isteğimiz belirtilen kurallara uymanız ve evinizden çıkmamanız" diye konuştu. - İZMİR

Gaziemir Belediyesinden filyasyon ekiplerine ulaşım desteği
Gaziemir Belediyesinden filyasyon ekiplerine ulaşım desteği

Gaziemir Belediyesi, Koronavirüs, Gaziemir, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziemir Belediyesinden filyasyon ekiplerine ulaşım desteği - Son Dakika


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