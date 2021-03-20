Gaziemir Belediyesinin sağlık hizmetleri kaldığı yerden sürüyor - Son Dakika

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, korona virüsü salgını nedeniyle kısa bir süre ara verilen Gaziemir Belediyesinin sağlık hizmetlerinin kaldığı yerden devam ettiği, evde hasta ve yaşlı bakım, hoş geldin bebek, psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti, diyetisyen hizmeti, fizik tedavi hizmeti, hasta nakil ambulansı gibi projelerin titizlikle sürdüğü bildirildi.

Gaziemir Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların; bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan güçlü olmasını sağlamak için sağlık hizmetleri vermeye devam ediyor. Evde hasta ve yaşlı bakım, hoş geldin bebek, psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti, diyetisyen hizmeti, fizik tedavi hizmeti, hasta nakil ambulansı gibi projeleri yürüten belediye, bu projelerle dikkat çekiyor.

Hoş Geldin Bebek projesi

Bu projeyle belediye ekipleri, aylık ortalama 100 doğum gerçekleşen Gaziemir'de, doğum öncesi ve sonrası ziyaret edilen annelere bilgi veriyor, bebeklerine ise hediye paketi sunuluyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyenlere 0232 999 0 112 veya 0232 999 0 251 dahili 1850 numaralı telefondan randevu veriliyor.

Evde Hasta ve Yaşlı Bakım projesi

Sosyal yönden; dezavantajlı, yaşlı, yatalak, engelli ve kimsesiz yurttaşlara el uzatılan projeyle, hastaların tedavi ve bakımları evlerinde yapılıyor. Düzenli olarak ev ortamında hastaları ziyaret eden sağlık ekipleri, hastaların sağlık açısından ve sosyal yönden daha iyi olmalarını, sağlıklarının daha iyi hale gelmesi ya da belirli bir düzeyde tutulması için hizmet veriyor. Hizmetten yararlanmak isteyenler ise 0232 999 0 112 veya 0232 999 0 251 dahili 1850 numaralı telefonu arayarak randevu alabiliyor.

Diyetisyen hizmeti

Sağlık köyünde verilen sağlıklı beslenme ve diyet danışmanlığı hizmetiyle, Gaziemir'de yaşayan vatandaşların yanlış beslenme alışkanlıkları saptanıyor, yetersiz ve dengesiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunlarına karşı önlemler alınıyor. Evde bakım ekibiyle birlikte, desteğe ihtiyaç duyan vatandaşları evlerinde tedavi eden diyetisyen, isteyenlere merkezde de danışmanlık hizmet veriyor. Diyetisyen hizmeti kapsamında hastalara özel diyet programları hazırlanıyor, hastalar sürekli takip ediliyor. Çeşitli hastalık durumlarındaki birey ve gruplar için hastalık durumlarına uygun diyetler, planlanan diyetisyen hizmeti kapsamında sağlıklı ve ekonomik beslenme yöntemleri konusunda eğitimler de veriyor.

Hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında açık olan merkezden yararlanmak isteyenlerin, 0232 999 0 112-1853 numaralı telefonu arayarak randevu alabiliyor.

Psikolojik Destek ve Danışmanlık Hizmeti

Pozitif Yaşam Merkezinde verilen Psikolojik Destek ve Danışmanlık Hizmeti kapsamında, vatandaşlar sıkıntılarını anlatıp psikolojik destek alıyor. Hizmet kapsamında, evde hasta bakım ekiplerinin belirlediği vatandaşlara ve merkeze gelip destek isteyen kişilere psikolojik destek veriliyor. Çocuk ve ergen görüşmelerinin yapıldığı merkezde yararlı olduğu düşünülen grup seansları da yapılıyor. Aynı problemi yaşayan ve tek başına çözemeyen çocuk ve ergenler, grup şeklinde bir araya getirilerek model alma çalışmaları uygulanıyor. Psikologla görüşüp destek almak isteyenler ise 0232 999 0 112 - 1856 numaralı telefonu arayabiliyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti

Gaziemir Belediyesinin bu hizmeti, evden dışarı çıkma imkanı bulunmayan yaşlılara ve hareket kısıtlılığı bulunan hastalara evlerinde, diğer hastalara ise özel olarak tasarlanan merkezde veriliyor. Evde Hasta Yaşlı ve Bakım Hizmeti alan vatandaşların fiziksel aktivitelerini ve hareket yeteneklerini artırmak için hazırlanan özel bir programı uygulayan fizik tedavi ve rehabilitasyon ekibi, Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezinden yararlananlara da egzersiz hareketleri yaptırıyor. Fizik tedavi hizmeti almak isteyenlerin 0232 999 0 112 veya 0232 999 0 251 dahili 1850 numaralı telefonu arayarak randevu alması gerekiyor.

Hasta Nakil Ambulansı Hizmeti

Bu hizmet ile yaşlı ya da yatalak durumdaki hastalar, evlerinden alınarak sağlık kuruluşlarına ulaştırılıyor. Hastalar, hastanelerdeki bakım ve tedavilerinin sonrasında yeniden evlerine bırakılıyor. Hastaları sağlık kuruluşlarına taşıyan ekipler, burada tedavi ve işlemlerin yürütülmesi sürecinde de hastalara yardım ediyor. Teknik ve tıbbi donanıma sahip olan ambulanslarda bir acil tıp teknisyeni ile şoför görev yapıyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarında, 48 saat önceden 444 26 20 numaralı telefonu arayarak randevu almaları gerekiyor. - İZMİR