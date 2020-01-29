Gaziemir'de 100 bin kişinin toplanabileceği 38 toplanma alanı belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziemir'de 100 bin kişinin toplanabileceği 38 toplanma alanı belirlendi - Son Dakika

Gaziemir'de 100 bin kişinin toplanabileceği 38 toplanma alanı belirlendi

6 saat önce

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, olası bir afete karşı vatandaşların toplanacakları alanların sayısının artırıldığını açıklanırken, bu kapsamda 100 bin kişinin toplanabileceği 38 toplanma alanı belirlendi.

Gaziemir'de 100 bin kişinin toplanabileceği 38 toplanma alanı belirlendi, System.String[]

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, olası bir afete karşı vatandaşların toplanacakları alanların sayısının artırıldığını açıklanırken, bu kapsamda 100 bin kişinin toplanabileceği 38 toplanma alanı belirlendi.


Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen depremler, Türkiye'de deprem gerçeğini tekrar hatırlattı. Gaziemir Belediyesi ise önemli bir çalışmaya imza attı. Bu kapsamda, 31 olan afet sonrası toplanma alanı sayısı 38'e yükseltildi.


Afet sonrası toplanma alanı olması için belirlenen 38 alanın yüz ölçümü toplam 396 bin 554 metrekare olurken, bu alanlarda 98 bin 97 kişinin aynı anda toplanabileceği belirtildi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilen afet sonrası toplanma alanlarını vatandaşların daha iyi öğrenmeleri gerektiğini, bunun için belediyenin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bir harita paylaştıklarını anlatan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Hazırladığımız çalışma ile yurttaşlarımız haritaya girerek yakınlarında bulunan toplanma alanlarını görebilecek; ayrıca bu alanın ulaşımı, su durumu, elektrik bağlantısı, enlem ve boylamları ile imar planlarındaki durumuna da ulaşabilecekler. Gaziemir'de hem yeşil alanları genişletmek hem de afet durumunda halkımızın sığınacağı alanları çoğaltmak için çalışıyoruz. Depremin bu ülkenin gerçeği olduğunu unutmamalıyız. Biz bunu bilerek çalışıyoruz. Halkımızın da bu konuda dikkatli ve bilgili olmasını istiyoruz. Umarım paylaştığımız bu bilgileri kullanmak zorunda kalmayız" dedi. - İZMİR

Gaziemir, Manisa, Elazığ, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:58 Kaynak: İHA
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