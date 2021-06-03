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Gaziemir?De Atık İlaçlar Çöpe Gitmeyecek - Son Dakika

Gaziemir?De Atık İlaçlar Çöpe Gitmeyecek

03.06.2021 18:23
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Gaziemir'de atık ilaçlar çöpe gitmeyecekÇevre konusunda toplumsal duyarlılığın artarak devam etmesi, gelecek nesillere yaşanılabilir, sağlıklı, yeşil ve temiz bir dünya bırakılması amacıyla Gaziemir Belediyesi yeni projeler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Gaziemir'de atık ilaçlar çöpe gitmeyecek

Çevre konusunda toplumsal duyarlılığın artarak devam etmesi, gelecek nesillere yaşanılabilir, sağlıklı, yeşil ve temiz bir dünya bırakılması amacıyla Gaziemir Belediyesi yeni projeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında yürüttüğü geri dönüşüm çalışmalarıyla geri dönüşebilen atıkların tekrar ekonomiye kazandırılmasını sağlayan Gaziemir Belediyesi, atık ilaçların çöpe gitmesinin önüne geçmek için çalışma başlattı.

Çevreye ve toplum sağlığına zarar veren tarihi geçmiş ilaçların diğer atıklardan ayrı toplanıp, doğru şekilde bertaraf edilebilmesi için başlatılan proje kapsamında belediye hizmet binalarına ve semt evlerine üzerinde "Atık İlaç" yazan sarı konteynerler yerleştirildi. Vatandaşların atık ilaçlarını bırakılabileceği atık ilaç kutularında biriken ilaçlar, imha edilmek üzere lisanslı firmalara teslim edilecek.

Atık ilaçlar insan ve doğa sağlığını tehdit ediyor

Atık ilaçların gelişi güzel çöpe atılmasının insan ve doğa sağlığını ciddi anlamda tehdit ettiğine vurgu yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda şunları söyledi:

"Evlerde kullanılmayan ve son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar, toplum ve çevre için geri dönüşü çok zor olabilecek riskler taşıyor. Kimyasal birer ürün olan bu ilaçların bilinçsizce çöpe atılması, lavabolara dökülmesi çevre ve insan sağlığını doğrudan etkiliyor. Tuvaletlere dökülen ilaçlar şehir kanalizasyon sistemine ve dolayısıyla arıtma tesislerinden tekrar suya, havaya ve toprağa karışarak doğayı ve insan sağlığını tehdit ediyor. Havaya, suya, toprağa karışan ilaçlar besinler ve içilen sularla insan vücuduna yerleşiyor. Bu durum da insanlarda bağışıklık sistemi, üreme sistemi, hormonal sistemlerin ciddi anlamda zarar görmesine yol açıyor. Sudaki kimyasallar, her yıl iki milyon insanın ölümüne neden oluyor. "

Projeye desteğe davet etti

Atık ilaç kutularıyla tarihi geçmiş ilaçları toplayarak imha edilmesi için lisanslı firmalara teslim edeceklerini söyleyen Başkan Halil Arda, "Çevre projelerimizle İzmir'in içme suyu kaynağı olan baraj havzasını, yer altı sularımızı, denizlerimizi ve doğamızı koruyoruz. Tüm vatandaşlarımızı atık ilaç toplama projemize destek vermeye davet ediyoruz. Süresi dolan, kullanılmayan ilaçlarınızı lütfen çöpe değil, hizmet binalarımızda yer alan atık ilaç toplama kutularına atın" dedi.

Gaziemir?De Atık İlaçlar Çöpe Gitmeyecek

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Gaziemir?De Atık İlaçlar Çöpe Gitmeyecek - Son Dakika


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