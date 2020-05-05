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Gaziemir'de berberlere nefes aldıran destek
6 saat önce
Gaziemir Belediyesi, ilçede hizmet veren 105 berbere 100'er liralık alışveriş çeki dağıttı.
Gaziemir Belediyesi, ilçede hizmet veren 105 berbere 100'er liralık alışveriş çeki dağıttı. Berberler bu çeklerle anlaşmalı marketten alışveriş yapabilecek.
Gaziemir Belediyesi, korona virüs salgınının neden olduğu ekonomik etkilerle mücadele eden vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Belediye, salgın nedeniyle 22 Mart'tan bu yana kapalı olan işletmeler arasında yer alan berber ve kuaförlere yardım eli uzattı. Gaziemir Belediyesi, ilçede hizmet veren 105 berbere 100'er liralık alışveriş çeki dağıttı. Berberler bu çeklerle anlaşmalı marketten alışveriş yapabilecek. Ekonomik yönden sıkıntı yaşayan vatandaşlara belediye olarak destek olduklarını dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Çok yönlü mücadele ettiğimiz korona virüs salgını nedeniyle ekonomik darboğaza düşen vatandaşlarımıza destek oluyor, onların yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Salgın nedeniyle 22 Mart itibariyle kapatılan işletmeler arasında olan berberler büyük ekonomik zorluk yaşıyor. Günlük kazançla yaşamını sürdüren berberler bu süreçte gelir elde edemedikleri halde kira, prim ve vergi gibi sabit giderleri de karşılamak zorundalar. Ekonomik yönden zor günler geçiren berberlerimize nefes aldırabilmek için ilçemizdeki 105 berber ve kuaföre 100'er liralık alışveriş çeki dağıttık" diye konuştu. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 10:31 Kaynak: İHA
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