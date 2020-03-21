Gaziemir'de can dostlara mama ve su desteği - Son Dakika
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Gaziemir'de can dostlara mama ve su desteği

6 saat önce

Gaziemir Belediyesi, salgın karşısında yurttaşların evlerinde kalması çağrısı sonrası sokak hayvanlarının aç kalma riskine karşı mama dağıtımını artırdı.

Gaziemir'de can dostlara mama ve su desteği, System.String[]

Gaziemir Belediyesi, salgın karşısında yurttaşların evlerinde kalması çağrısı sonrası sokak hayvanlarının aç kalma riskine karşı mama dağıtımını artırdı.


Uzmanlar, korona virüs salgınının daha fazla yayılmaması için yurttaşlara evlerinde kalmaları çağrısı yaparken restoranlar, kafeler ve birçok tesis bu kapsamda kepenk kapattı. Bu önlemler bir anlamda toplumu salgına karşı korurken sokakta yalnız kalan hayvanların aç ve susuz kalmasıyla ilgili endişeleri de artırdı. Gaziemir Belediyesi ise bu endişeleri gidermek için can dostlara mama ve su konusunda destek çalışmalarına hız verdi.


Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçenin dört bir yanında sokak hayvanları için elindeki stoklar kapsamında mama ve su dağıtımına başladı. Ekipler her sabah belirli bölgelere konulan kaplara mama bırakıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de hayvanların erişebileceği noktalara su desteği sağlıyor.


Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Bizler eve kapanırken onlar sokakta yalnız kalmasın diye onlara mama ve suyu ihmal etmiyoruz. Onları bu zor günlerde aç kalmasına izin veremeyiz. Bu nedenle kampanya başlattık. Halkımızın sokak hayvanlarına bir kap su bir kap yemek koymasını istedik. Ayrıca belediye olarak biz de günde 300 kilogramlık mamayı ilçenin dört bir yanında parklarda ve belirli noktalarda hayvanlar için dağıtıyoruz. Ekiplerimizi oluşturduk. Can dostlarımızın her zaman yanında olacağız" dedi. - İZMİR

Gaziemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:57 Kaynak: İHA

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