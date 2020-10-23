Gaziemir'de Cumhuriyet turnuvası 24-25 Ekim tarihlerinde

Gaziemir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Futbol Turnuvası düzenleneceğini bildirdi.

Gaziemir ilçesinde 24-25 Ekim tarihlerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Futbol Turnuvası düzenlenecek. Gaziemir İlçe Stadında düzenlenecek turnuvada, ilçede faaliyet gösteren 6 spor kulübünün futbol takımları mücadele verecek. Turnuvanın ilk gününde saat 15.00'de Gaziemir Gençlerbirliği Spor Kulübü ile Sarnıç Gençlik Spor Kulübü karşı karşıya gelecek. İkinci maçta ise saat 16.15'te Gaziemir Spor Kulübü ile Gaziemir Onur Spor Kulübü mücadele edecek. Turnuvanın ilk günü, saat 17.30'da başlayacak Lider Masterler Spor Kulübü ile Gaziemir Masterler Spor Kulübünün karşılaşmasıyla tamamlanacak. Cumhuriyet Turnuvasının ikinci gününde ise saat 15.00 ve 16.15'te finale kalan takımlar karşı karşıya gelecek. Maçların tamamlanmasının ardından ödül töreni düzenlenecek ve turnuvada derece alan takımların sporcularına kupa ve madalyaları Belediye Başkanı Halil Arda tarafından verilecek. - İZMİR