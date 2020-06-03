Gaziemir'de eğitim kurumlarında dezenfeksiyon işlemi - Son Dakika

Gaziemir'de eğitim kurumlarında dezenfeksiyon işlemi

Gaziemir Belediyesi ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan ve normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte hizmete başlayan anaokullarını, kreşleri ve sürücü kurslarını dezenfekte ediyor.

Gaziemir'de eğitim kurumlarında dezenfeksiyon işlemi, System.String[]

Gaziemir Belediyesi ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan ve normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte hizmete başlayan anaokullarını, kreşleri ve sürücü kurslarını dezenfekte ediyor.


Virüsün başladığı ilk günden itibaren Gaziemir'deki tüm kamusal alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren belediyenin ilaçlama ekibi, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte hizmet vermeye başlayan eğitim kurumlarında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Salgınla mücadele kapsamında 16 Mart'tan bu yana kapalı olan, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte 1 Haziran'dan itibaren tekrar eğitime başlayan anaokulları, kreşler ve sürücü kursları Gaziemir Belediyesi tarafından dezenfekte edilerek hijyenik hale getiriliyor. Okul binaları, derslikleri ve okul bahçesindeki oyuncakları dezenfekte eden ekipler, sürücü kurslarının eğitim verdiği araçların içlerini de dezenfekte ediyor. Çalışmalar kapsamında, kapalı olan okullarda göreve devam eden müdür, müdür yardımcısı ve idari personelin ofisleri de dezenfekte ediliyor.


Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kamusal alanlarda başlattıkları dezenfeksiyon işlemini ara vermeden düzenli olarak sürdürdüklerini dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Ülkemizde korona virüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin bir kısmı normalleşme sürecinin başlamasıyla kaldırılmaya başlandı. Bu kapsamda uzun süredir kapalı olan anaokulu, kreş ve sürücü kursu gibi eğitim kurumları hizmet vermeye başladı. Eğitim kurumlarının sağlıklı hale gelmesi, çalışanlar ile eğitim görenlerin sağlıklarının korunması için buralarda dezenfeksiyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitim yuvalarını belirli aralıklarla düzenli olarak dezenfekte edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Gaziemir Belediyesi, Koronavirüs, Gaziemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 10:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziemir'de eğitim kurumlarında dezenfeksiyon işlemi - Son Dakika

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