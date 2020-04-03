Gaziemir'de ekmek fırınlarına korona virüs denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziemir'de ekmek fırınlarına korona virüs denetimi - Son Dakika

Gaziemir'de ekmek fırınlarına korona virüs denetimi

6 saat önce

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında halk sağlığının korunması için ilaçlama ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Gaziemir Belediyesi, gıda üretimi ve satışı yapan işletmeleri de denetliyor.

Gaziemir'de ekmek fırınlarına korona virüs denetimi, System.String[]

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında halk sağlığının korunması için ilaçlama ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Gaziemir Belediyesi, gıda üretimi ve satışı yapan işletmeleri de denetliyor.


Gaziemir Belediyesi zabıta ekipleri ile Gaziemir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ekmek üretimi ve satışı yapan işletmeleri denetledi. İşletmelerin sağlıklı ortamda üretim yapıp yapmadıklarını kontrol eden ekipler, mevzuata uygun koşullarda üretim yapmaları konusunda işletme sahiplerini uyardı. Yapılan denetimler sonucunda mevzuata göre eksikleri bulunan işletmelere tutanak tutuldu, eksiklerin tamamlanması konusunda uyarılar yapıldı.


Korona virüs salgınına karşı uyulması gereken noktalar konusunda çalışanları bilgilendiren ekipler, özellikte el temizliği başta olmak üzere hijyen kurallarına ve sosyal mesafe kuralına uyulmasına dikkat çekti. El temizliği ve ellerin sık sık yıkanması konusunda uyarı yapan uzmanlar, ekmeği paketleyen kişi ile para alışverişi yapan kişinin farklı olması gerektiğini söyledi. Ekipler, parayı elleyen kişinin ekmek ve diğer gıda ürünlerine kesinlikle dokunmaması uyarısı yaptı. Denetim ekibi, çalışanlardan mutlaka maske, eldiven, bone ve kolluk takmalarını istedi. Sosyal mesafe kuralına uyulmasının altını çizen denetimciler, aynı anda fazla sayıda müşterinin içeriye alınmaması gerektiğini söyledi. Ekmeklerin müşterilerin kolayca ulaşabilecekleri yerlere konulmamasına vurgu yapan ekipler, işletme sahiplerinden müşterilerin ekmeklere elle dokunmalarına izin vermemelerini istedi. Ekmek kasalarının yere konulmaması uyarısı yapan ekipler, ekmek üreticilerine işletme girişine mutlaka ayakkabı paspası ve el dezenfektanı koymalarını söyledi. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:05 Kaynak: İHA

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