Gaziemir'de engel yok - Son Dakika

Gaziemir Belediyesi, toplumun yüzde 12'sini oluşturan engelli bireylere yönelik hizmetleriyle "Engelsiz Gaziemir" için adım adım ilerliyor.



Gaziemir Belediyesi, yaşama geçirdiği çalışmalarla engellilerin sosyal hayata katılmasının önündeki engelleri kaldırıyor. 10-16 Mayıs Engelliler Farkındalık Haftası kapsamında toplumsal duyarlılığı artırmaya çalıştıklarını belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir'in engelleri birer birer aştığını dile getirdi.



"Kırmızı Bayrak" gün sayıyor



Hizmet binalarının fiziki yapısını engellilerin kullanımına uygun hale getiren Gaziemir Belediyesi, engelli bireylerin belediye hizmetlerine kolayca ulaşmasını sağlıyor. Hizmet noktalarını engelli bireylerin kullanımı için özel olarak tasarlayan belediye, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylerin hizmetlere erişimini kolaylaştıran mekan ve araçlara verilen "Kırmızı Bayrak" için de gün sayıyor. Gaziemir Belediyesi,engelli bireylerin kamusal alanlara erişiminin önündeki engelleri kaldırmak, kaldırımları onların kullanımına uygun hale getirmek içinde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, Yanızlıkla Mücadele Programı kapsamında engelli bireylere destek oluyor, onların sorunlarına çözüm buluyor. Engelli bireyler, salgın süresince belediyeye telefon ile ulaşarak uzaktan giderilebilecek teknolojik ve psikolojik anlamdaki ihtiyaçlarının karşılanmasını talep edebiliyor. Yalnızlıkla Mücadele Birimi çalışanları, ilçede yaşayan engelli vatandaşları arayarak talep ve ihtiyaçlarını alıyor.



Boccia sporunda başarıya koşuyorlar



Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde verilen boccia kursu ile de engelli bireylerin, hem sosyal hayattan kopmaması sağlanıyor hem de onlara spor kariyeri yapma olanağı sunuluyor. Takım halinde ve ferdi olarak katıldıkları turnuvalarda önemli dereceler kazanan Gaziemir Belediyesi Boccia Takımı, Paralimbik Boccia Türkiye Şampiyonası'nda BC1 ve BC2 kategorilerinde Türkiye şampiyonu olmanın heyecanını yaşıyor.



Sanatla engelleri aşıyorlar



Gaziemir Belediyesi düzenlediği kültür sanat kurslarıyla da engelli bireylerin sosyal hayata katılmalarına ve kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Belediye, engelli bireylere yönelik özel olarak düzenlediği İngilizce kursuyla onların yeni bir dil öğrenmelerinin önünü açıyor. Fotoğrafçılık ve seramik kurslarının fiziki ortamını engellilerin katılımına uygun hale getiren belediye, bu kurslara katılan engelli bireylerin yeni hobiler kazanmalarına fırsat sağlıyor.



Engelli dostu Gaziemir



Engelli bireylerin kamusal alanlara ulaşımındaki engelleri ortadan kaldırmak ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, şunları söyledi: "Engelli dostu Gaziemir anlayışıyla engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, onların sosyal hayata katılmalarını sağlayacak proje ve çalışmalara imza atıyoruz. Engelli bireylerimizin hizmetlere kolayca ulaşabilmeleri için kaldırımlarımızı ve belediye hizmet noktalarımızı onların kullanımına uygun hale getirdik. Yalnızlıkla Mücadele Programı'mız kapsamında özel vatandaşlarımıza destek oluyor, onların sorunlarına çözüm üretiyoruz. İngilizce kursumuzla onların yeni bir dil öğrenmelerine katkı sağlıyoruz. Kültür, sanat ve spor kurslarımızla da engelli bireylerin sosyalleşmelerine imkan tanıyoruz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireylerin hayata katılmalarının önündeki tüm engellerin en kısa sürede tamamen ortadan kalkmasını diliyor, tüm yurttaşlarımızı bu konunda duyarlı olmaya davet ediyorum." - İZMİR