Gaziemir'de hareket zamanı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, vatandaşların spor yaparak sağlıklı bir yaşam sürmeleri amacıyla spor kursları düzenleyen belediye ekipleri, havaların ısınmasıyla açık havada spor etkinlikleri de düzenleyecek.

Gaziemir Belediyesi, spor etkinliklerini korona virüsü salgını nedeniyle açık alanlara taşıyacak. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri olmak üzere haftanın dört günü düzenlenecek spor etkinlikleri; festival alanı, ilçe stadı, Sarnıç Gölet'te ve Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezinin bahçesinde düzenlenecek. Alanında uzman antrenörlerin yönetiminde düzenlenecek spor etkinliklerine katılacak vatandaşlar, spor yaparak sağlık kazanacak. Salgın nedeniyle uzun bir süre evlerinden çıkamadıkları için hareketsiz kalan bireyler, bu etkinliklere katılarak açık havada spor yapmanın keyfini sürecek.

Herhangi bir kayıt gerektirmeyen spor etkinliklerine katılmak isteyen sporseverlerin; mat, step tahtası gibi ekipmanları yanlarında getirerek spor yapabilecek.

15 Haziran'da başlayacak spor etkinlikleri kapsamında festival alanında pazartesi günleri 19.00-20.00, 20.00-21.00 saatleri arasında olmak üzere iki grupta halk dansları, salı günleri 08.00-09.00 saatleri arasında pilates ve aerobik, 19.00-20.00 ve 20.00-21.00 saatleri arasında danslı kardiyo, perşembe günleri ise 08.00-09.00, 19.00-20.00 ve 20.00-21.00 saatleri arasında olmak üzere üç grupta step aerobik dersleri düzenlenecek.

İlçe stadında pazartesi ve çarşamba günleri 19.00-20.00, 20.00-21.00 saatleri arasında kardiyo etkinlikleri düzenlenecek.

Sarnıç Gölet'te ise 09.00-10.00, 18.00-19.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında kardiyo yapılacak. Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezinin bahçesinde çarşamba günleri 08.00-09.00 saatleri arasında step aerobik, 19.00-20.00 ve 20.00-21.00 saatleri arasında da danslı kardiyo dersleri düzenlenecek. - İZMİR