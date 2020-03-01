Gaziemir'de kadınlara özel mart ayı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziemir'de kadınlara özel mart ayı - Son Dakika

Gaziemir'de kadınlara özel mart ayı

6 saat önce

Gaziemir Belediyesinin mart ayı etkinlik takvimi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırlanan etkinlikler başta olmak üzere dolu dolu geliyor.

Gaziemir'de kadınlara özel mart ayı, System.String[]

Gaziemir Belediyesinin mart ayı etkinlik takvimi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırlanan etkinlikler başta olmak üzere dolu dolu geliyor.


Belediyenin; tiyatrolar, konserler, paneller ve sergilerle dolu etkinlik takviminde sanatseverlerin ilgisini çekecek etkinlikler yer alıyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel programların ağırlıklı olarak yer aldığı etkinlik takviminde, profesyonel sanatçılar ile amatör sanat gruplarının tiyatro oyunlarının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenecek film gösterimi de bulunuyor.


500 kadın Ata'nın huzuruna çıkacak


Belediyenin mart ayı etkinlik ajandasında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel etkinlikler yer alıyor. Özel gün etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Semt Evleri'ndeki kurslara katılan Gaziemirli kadınlar Anıtkabir'i ziyaret edecek. 10 otobüsle düzenlenecek geziye 500 kadının katılması planlanıyor. 6 Mart Cuma günü yola çıkacak kadınlar, 7 Mart'ta çelenk sunma töreniyle Ata'nın huzurunda olacak.


Paneller düzenlenecek


Belediyenin, iki haftaya yayılan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadın temalı söyleşi ve paneller düzenlenecek. Bu kapsamda 9 Mart Pazartesi günü "Kadınların Özgürleşmesi" paneli düzenlenecek. Prof. Dr. Solmaz Zelyüt'ün konuşmacı olacağı panelde özgürlük ve kadın konusu konuşulacak. 11 Mart Çarşamba günü düzenlenecek "Yaşam Boyu Kadın Sağlığı" panelinde ise Prof. Dr. Esin Ceber Turfan, kadınları sağlık konusunda bilgilendirecek. Doç. Dr. Olcay Pullukçuoğlu Yapucu'nun konuşmacı olarak katılacağı 13 Mart'taki "Osmanlı Dünyasında Kadın Olmak" panelinde, Osmanlı döneminde kadının toplumsal ve sosyal hayattaki yeri ele alınacak. Gaziemir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenecek paneller saat 15.30'da başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesinin işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, kadına şiddetin sorgulandığı "Bu aşk beni öldürüyor" isimli filmin gösterimi Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak. 6 Mart'taki gösteriminin ardından filmin yönetmeni ve senaristi Mutlu Polat ile söyleşi yapılacak.


Basın açıklaması ve dans gösterisi


8 Mart günü Gaziemir Belediyesi ile Gaziemir Kent Konseyi Kadın Meclisi birlikteliğinde basın açıklaması ve dans gösterisi yapılacak. Abdullah Arda Meydanı'nda saat 14.30'da başlayacak etkinlikte, önce basın açıklaması yapılacak daha sonra Halk Dansları Kadın Performans Grubu, halk oyunlarını sahneleyecek. Aynı gün Gaziemir Belediyesi Kadın Tiyatrosu oyuncuları "Kadın Ne İster" isimli oyunlarını sahneleyecek. Kadın sorunlarına dikkat çeken oyun, Gaziemir Atatürk Kültür Merkezinde saat 20.00'de oynanacak.


Özel resim sergileri


Sanat Eli Resim Atölyesi Bayanlar Grubu'nun yaptıkları resimler, Dünya Kadınlar Günü Özel Sergisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Gaziemir Belediye Hizmet Binası Fuaye Alanında düzenlenecek serginin açılışı 2 Mart Pazartesi günü saat 17.00'de yapılacak. Sergi 6 Mart'a kadar açık kalacak. Gaziemir Belediyesi resim kursiyerlerinin eserleri "İz Bırakan Kadınlar" temalı sergiyle sanatseverlerle buluşacak. 9-13 Mart tarihlerinde Gaziemir Belediye Hizmet Binası Fuaye Alanında düzenlenecek serginin açılışı 9 Mart Pazartesi günü saat 17.00'de yapılacak. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:17 Kaynak: İHA
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