Gaziemir'de kamulaştırma harekatı - Son Dakika
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Gaziemir'de kamulaştırma harekatı

16 dakika önce

Gaziemir Belediyesinde, kamusal alanları genişletme kararı doğrultusunda temizlik hizmetlerinin kamulaştırılmasının ardından, sözleşme süresi dolan kiracılar, belediyenin mülkü olan tesislerden yasal yollarla tahliye ediliyor.

Gaziemir'de kamulaştırma harekatı, System.String[]

Gaziemir Belediyesinde, kamusal alanları genişletme kararı doğrultusunda temizlik hizmetlerinin kamulaştırılmasının ardından, sözleşme süresi dolan kiracılar, belediyenin mülkü olan tesislerden yasal yollarla tahliye ediliyor. Bu tesislerin, belediye tarafından işletileceği, vatandaşlara ucuz ve kaliteli hizmet sunulacağı belirtildi.


Kamusal alanları genişleterek halkın ucuz hizmet alabileceği tesisler açmayı amaçlayan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, kira süresi dolan belediye mülklerini, belediye bünyesinde işletme kararı aldı. Özel şirketlere işletme hakları verilen ve sözleşmelerinin süresi biten belediye taşınmazlarından; Tepe Sosyal Tesisleri, Sarnıç Piknik Alanı ve Sevgi Yolu'ndaki belediye mülklerinden kiracıların yasal yollarla tahliye işlemleri devam ediyor. Yargı sürecinin belediye için olumlu sonuçlanması halinde bu tesislerin yenilenerek belediye tarafından işletileceği açıklandı. Bu amaçla belediyenin çalışmaları hayata geçirmesiyle, vatandaşların ucuz ve kaliteli hizmete ulaşacağı dile getirildi.


Sevgi Yolu'ndaki tesis, yargı kararının olumlu sonuçlanmasıyla belediye tarafından kafeterya olarak hizmet verecek. Belediyenin vatandaşlara hizmet sunacağı Tepe Sosyal Tesisleri'nde de Gaziemir Üretici Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne üye kadınların üretim yapması için özel bir alan tasarlanacak. İzmir'in gözde piknik mekanlarından biri olan Sarnıç Piknik Alanı, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın kararıyla tekrar halkın ücretsiz kullanımına açılacak. Piknik yapmak ve şehrin kalabalığından uzaklaşarak doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin vazgeçilmezi olan alandaki kiracılar için yasal yollarla tahliye işlemlerininde devam ettiği aktarıldı.


Sözleşme süresi dolan kiracıları belediye tesislerinden yasalara dayanarak tahliye edip, bu yerleri belediye olarak işletme kararı aldıklarını dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Gaziemirli vatandaşlarımızın faydasına hizmet sunacak kamusal alanları genişletmek, halkın yararını gözeterek hizmet verecek belediye işletmeleri açmak istiyoruz. Bu yüzden hukuk kurallarına dayanarak süresi dolan kiracılarımızı yasal çerçeve içerisinde tahliye ediyoruz. Yargı süreçleri devam ediyor. Bizim için olumlu sonuçlandığında bu tesisleri belediye işletmesi olarak hizmete açacağız" dedi. - İZMİR

Halil Arda, Gaziemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:24 Kaynak: İHA
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