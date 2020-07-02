Gaziemir'de kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika

Gaziemir Kaymakamlığı ve Türk Kızılayı işbirliğinde kamu görevlilerinin katılımıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Gaziemir Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer ve ilçede görev yapan kamu müdürleri Abdülhamit Yavuz Caddesi üzerindeki Türk Kızılayı kan bağışı merkezine gelip bağışta bulundu.

Üçer, bağışın ardından yaptığı açıklamada, kan bağışının önemine dikkati çekti.

Kızılay'ın kan stoklarındaki düşüşe değinen Üçer, "Stokların azalmasıyla ilgili birçok yerde kampanyalar yapıldı. Kızılay teşkilatımız kaymakamlığımıza gelerek benzer bir kampanya yapmak istediklerini belirttiler. Biz de bunun planlamasını yaptık. Daire ve ilçe müdürlerimize konuyu ilettik. Bugün de kan bağışına geldik." dedi.

Üçer, ilk etapta yaklaşık 100 kamu görevlisinin bağışta bulunacağını sözlerine ekledi.