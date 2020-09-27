Gaziemir'de kurs kayıtları başlıyor - Son Dakika

Gaziemir'de kurs kayıtları başlıyor

Gaziemir Belediyesi'nin 15 branşta düzenlediği spor kursları ile yine 15 branşta düzenlediği kültür sanat kurslarının kayıtları 28 Eylül Pazartesi günü başlayıp 9 Ekim Cuma günü sona erecek.

Gaziemir'de kurs kayıtları başlıyor, System.String[]

Gaziemir Belediyesi'nin 15 branşta düzenlediği spor kursları ile yine 15 branşta düzenlediği kültür sanat kurslarının kayıtları 28 Eylül Pazartesi günü başlayıp 9 Ekim Cuma günü sona erecek. Kurslar, pandemi kurallarına uyularak, gerekli tedbirler alınarak 12 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

Gaziemir Belediyesi'nin 2020 - 2021 kış dönemi kurslarına kayıtlar 28 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Kurslara katılmak isteyen yurttaşlar 28 Eylül tarihinden başlayarak 9 Ekim'e kadar gaziemir.bel.tr/kurs adresini ziyaret ederek çevrimiçi kayıt yaptırabilecek. Kurs kontenjanları korona virüs salgını nedeniyle sınırlı tutulacak.

Kurslar; sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik kuralları başta olmak üzere pandemi kurallarına uyularak 12 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Salgın nedeniyle sınıf mevcudunun sınırlı tutulacağı kurslarda, kursiyerlere Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılacak, kursiyerler dersliğe ateşleri ölçülerek alınacak. Derse katılan kursiyerlerin isimleri kayıt altına alınacak ve arşivlenecek. Sınıflar düzenli olarak ULV cihazıyla dezenfekte edilecek. Derslerden sonra derslikler 30 dakika boş bırakılıp havalandırılacak.

Kurslarda verilen hizmet kalitesini artırmayı ve kursların sürekliliğini sağlamayı amaçlayan belediye; kursa kayıt yaptıran vatandaşların aidiyet duygusunun artması ve kursa katılım devamlılığının sağlanması için kursiyerlerden aylık 20 lira ücret alacak. Boccia kursu ise ücretsiz olacak.

Her yaş için 15 kültür sanat kursu

Belediyenin kültür sanat kursları kapsamında tiyatro, kukla yapım atölyesi, fotoğrafçılık, karikatür, resim, seramik, çocuk korosu, popüler müzik korosu, Türk halk müziği korosu, Türk sanat müziği korosu, gitar, keman, bağlama ve perküsyon olmak üzere 15 farklı branşta kurs verilecek. Kurslar Atatürk Kültür Merkezi, Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi ve 23 Nisan Kültür Evi'nde düzenlenecek.

Kültür sanat kurslarıyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler 0549 232 25 12 numaralı telefondan Gaziemir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ne ulaşarak sorularına cevap bulabilecek.

8 merkezde 15 spor kursu

Mustafa Kemal Atatürk Çok Amaçlı Spor Salonu, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu, ESBAŞ Spor Salonu, İlçe Stadı, Sevgi Mahallesi Spor Tesisi, Aktepe Halı Saha, GAZİDEK Sarnıç Şubesi, İlçe Stadı Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek spor kurslarında basketbol, voleybol, futbol, badminton, atletizm, okul öncesi hareket eğitimi, jimnastik, aerobik, pilates, yoga, rehabilitasyon jimnastiği, bale, halk dansları, satranç ve boccia dallarında eğitim verilecek.

Kurslardan yararlanmak ve kursların detaylarını öğrenmek isteyenler, 999 0 251 numaralı telefonu arayıp 1210 dahilisini çevirerek Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nden detaylı bilgi alabilecek. - İZMİR

Gaziemir'de kurs kayıtları başlıyor
Gaziemir'de kurs kayıtları başlıyor
Gaziemir'de kurs kayıtları başlıyor
Gaziemir'de kurs kayıtları başlıyor
Gaziemir'de kurs kayıtları başlıyor
Gaziemir'de kurs kayıtları başlıyor

Gaziemir Belediyesi, Pazartesi, Eylül, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziemir'de kurs kayıtları başlıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Azerbaycan cephe hattı ve riskli bölgelerde "Savaş Hali" ilan etti Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Roberto Carlos'un derbi yorumuna Felipe Melo'dan çarpıcı yanıt: Sizi yine yeneceğiz, Fener ağlama Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi ABD'de su kaynağında beyin yiyen mikrop tespit edildi, yetkililer musluktan su içmeyin çağrısında bulundu
Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin         
17:32
Ermenistan'ın havanlarla hedef aldığı Azerbaycanlı sivillere ait ilk fotoğraflar yayınlandı Ermenistan'ın havanlarla hedef aldığı Azerbaycanlı sivillere ait ilk fotoğraflar yayınlandı         
16:16
Avrupa'dan elenen Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında! Canlı anlatım Avrupa'dan elenen Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında! Canlı anlatım         
15:40
Azerbaycan'dan Ermenistan'a yalanlama: Erivan yönetimi yanlış bilgi veriyor Azerbaycan'dan Ermenistan'a yalanlama: Erivan yönetimi yanlış bilgi veriyor         
15:12
Fatih Aksoy'un Fatih Aksoy'un "Ofsaytsa kaldır bayrağı" isyanına Fırat Aydınus'tan yanıt: Çok konuşuyorsun, yapma canımın içi         
14:58
Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu         
14:36
Son Dakika! Ermenistan'ın saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı Son Dakika! Ermenistan'ın saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı         
13:59
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Kızıyla konuşmak için internetten bebek telsizi siparişi verdi, gelen kargodan oda spreyi çıktı Kızıyla konuşmak için internetten bebek telsizi siparişi verdi, gelen kargodan oda spreyi çıktı         
10:15
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı         
20:58
Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler         
19:08
Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış         
15:37
Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu         
13:07
Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü         
12:35
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 17:49:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziemir'de kurs kayıtları başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei