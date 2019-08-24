Gaziemir'de orman yangını
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İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:40 Kaynak: AA
İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı.
Sarnıç Mahallesi'ndeki mezarlığın yanında bulunan ağaçlandırma alanından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.
Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale ediliyor.
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