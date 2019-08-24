Son Dakika Haberleri: Gaziemir'de orman yangını
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Gaziemir'de orman yangını

5 dakika önce

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı.

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı.

Sarnıç Mahallesi'ndeki mezarlığın yanında bulunan ağaçlandırma alanından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale ediliyor.

Gaziemir, Sarnıç, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:40 Kaynak: AA
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