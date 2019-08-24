Son Dakika Haberleri: Gaziemir'de orman yangını (2)
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Gaziemir'de orman yangını (2)

1 saat önce

3 HEKTAR ALAN KÜL OLDUİzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi'ndeki orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gaziemir'de orman yangını (2), System.String[]

3 HEKTAR ALAN KÜL OLDU
İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi'ndeki orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, 3 hektarlık alanın yandığı belirtildi.

Davut CAN/İZMİR,


Gaziemir, Sarnıç, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:39 Kaynak: DHA
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