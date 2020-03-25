Gaziemir'de örnek iş birliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziemir'de örnek iş birliği - Son Dakika

Gaziemir'de örnek iş birliği

6 saat önce

Korona virüs salgını sonrası 65 yaş ve üzerindeki bireyler ile kronik hastalığı olan bireylerin evden çıkması sınırlandırılırken, bu vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda Gaziemir'de kamu kurumları arasında örnek bir iş birliği yapılıyor.

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Korona virüs salgını sonrası 65 yaş ve üzerindeki bireyler ile kronik hastalığı olan bireylerin evden çıkması sınırlandırılırken, bu vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda Gaziemir'de kamu kurumları arasında örnek bir iş birliği yapılıyor. Gaziemir Belediyesi, 65 yaş ve üzeri yurttaşlarımız ile kronik rahatsızlığı olan hastalar için ilçede oluşturulan Vefa Sosyal Destek Ekibine 12 personel ve 6 araç ile güç veriyor.


Gaziemir'de gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında alınan karar ile ilçede yaş ve sağlık sorunu nedeniyle sokağa çıkma kısıtlılığı getirilen bireylerle ilgili bir dizi önlem alındı. Alınan karar kapsamında 65 yaş ve üzerindeki, kronik hastalığı olan ve yalnız olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için iletişim merkezi oluşturuldu. 112, 155 ve 156 telefon numaralarından ulaşılabilen merkezde toplanan ihtiyaçlar listesi, ilçenin 6 bölgesinde konuşlanan ve 08.00-00.00 saatleri arasında görev yapmaya başlayan Vefa Sosyal Destek Grubuna iletiliyor. Polis memuru, din görevlisi ve belediye çalışanlarından oluşan bu gruba Gaziemir Belediyesi, 12 personel ile destek veriyor. Ayrıca belediye, 6 aracını da bu ekiplerin hizmetine sundu.


Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediye olarak her zaman Gaziemirlilerin yanında olduklarını belirterek, "Sizler de 65 yaşında ve üzerindeyseniz, kronik bir rahatsızlığınız varsa ve size yardımcı olacak bir yakınınız yoksa evinizden çıkmayın. Belirtilen numaraları arayarak ihtiyaçlarınızı iletin. Ekipler, gıda ve temizlik ürünü ihtiyaçlarınız öncelikli olmak üzere taleplerinizi en hızlı şekilde size ulaştıracaktır. Salgının hızla yayıldığı bu dönemde, Ekiplerinin kurulması ilçemiz için çok önemliydi. Hızlı bir çalışma ile bu ekibin oluşmasında emeği geçen Gaziemir'deki kamu yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Adeta bir seferberlik döneminden geçiyoruz. Bu görevi özveriyle yapan çalışanlarımıza verdikleri emek için teşekkür ediyorum. Değerli Gaziemirliler; sağlık, güvenlik ve kamu personelleri, salgının en az kayıpla atlatılması için canla başla mücadele ederken sizlerden tek isteğimiz belirtilen kurallara uymanız ve evinizden çıkmamanız" diye konuştu. - İZMİR

Gaziemir Belediyesi, Gaziemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:42 Kaynak: İHA

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