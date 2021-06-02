Gaziemir'de parazit mücadelesi - Son Dakika

Gaziemir'de parazit mücadelesi

Gaziemir Belediyesi, sokak hayvanlarını pire, kene gibi dış parazitlere karşı korumak için ilaçlama yapıyor.

Gaziemir Belediyesi, sokak hayvanlarını pire, kene gibi dış parazitlere karşı korumak için ilaçlama yapıyor.

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Gaziemir Belediyesi, havaların ısınmasıyla sokak hayvanlarında artan parazitlere karşı harekete geçti. Vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını yürüten ekipler, parazit olduğu tespit edilen hayvanlara ilaçlama yapıyor. Köpeklerin derisine sürülen ilaçlar, köpekleri uyuz, pire ve kene gibi dış parazitlere karşı koruyor.


Veteriner hekimlerin yaptıkları inceleme sonucu durumunun kötü olduğu tespit edilen köpekler ise belediyenin Geçici Hayvan Bakım Evine götürülerek tedavi programı uygulanıyor. Tedavisinin ardından bir süre kontrol altında tutulan hayvanlar, iyileştikten sonra tekrar alındıkları sokağa geri bırakılıyor. - İZMİR

Gaziemir Belediyesi, Rehabilitasyon, Veteriner, Toplum, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Toplum Gaziemir'de parazit mücadelesi - Son Dakika
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