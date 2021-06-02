Gaziemir'de parazit mücadelesi - Son Dakika

Gaziemir Belediyesi, sokak hayvanlarını pire, kene gibi dış parazitlere karşı korumak için ilaçlama yapıyor.



Gaziemir Belediyesi, havaların ısınmasıyla sokak hayvanlarında artan parazitlere karşı harekete geçti. Vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını yürüten ekipler, parazit olduğu tespit edilen hayvanlara ilaçlama yapıyor. Köpeklerin derisine sürülen ilaçlar, köpekleri uyuz, pire ve kene gibi dış parazitlere karşı koruyor.



Veteriner hekimlerin yaptıkları inceleme sonucu durumunun kötü olduğu tespit edilen köpekler ise belediyenin Geçici Hayvan Bakım Evine götürülerek tedavi programı uygulanıyor. Tedavisinin ardından bir süre kontrol altında tutulan hayvanlar, iyileştikten sonra tekrar alındıkları sokağa geri bırakılıyor. - İZMİR