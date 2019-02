Gaziemir'de Satranç Heyecanı

İZMİR'de, Gaziemir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) birlikteliğinde 5. Gaziemir Belediyesi Satranç Turnuvası düzenlendi. 360 yarışmacının 5 grupta iki gün boyunca kıyasıya mücadele ettiği turnuvada dereceye girenlere kupa, madalya ve ödülleri düzenlenen törenle verildi.



Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Denizli'den katılan 360 yarışmacı iki gün boyunca mücadele etti. Turnuva; Süper Minikler, Minikler, Yıldızlar, Gençler, Açık olmak üzere 5 kategoride yapıldı. 16-17 Şubat tarihlerinde düzenlenen turnuvanın başhakemliğini ise Gaziemir Belediyesi Satranç Kursları Koordinatörü Aydın Kara yaptı.



İki gün süren Gaziemir Belediyesi Satranç Turnuvası'nda dereceye girenlere madalya, kupa ve ödülleri düzenlenen törenle verildi. Her kategorinin birincisine kupa, madalya, bisiklet; ikicisine kupa, madalya, satranç saati; üçüncüsüne kupa, madalya ve satranç takımı verildi. Ayrıca turnuvaya katılan tüm yarışmacılara katılım belgesi, madalya ve satranç takımı verildi.



Katılımcılara teşekkür eden, dereceye giren sporcuları kutlayan ve sporculara satrancı hiçbir zaman bırakmamalarını öğütleyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, "48 farklı branşta düzenlediğimiz kurslarla her yaştan ve her kesimden vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Özellikle gençlerimiz için eğitim, sağlık ve spora önemli yatırımlar yapıyoruz. Çünkü eğitimli ve sağlıklı insanların yaşadığı kentlerin hızla gelişeceğine inanıyorum. Gençlerimizin meslek sahibi olmaları çok önemli ancak sosyal olmaları da bir o kadar önemli. Benim gençlere önerim mutlaka bir sanat dalı ve sporla uğraşmaları. Çünkü sosyalleşen gençler daha özgüvenli oluyor, konuşuyor, eleştiriyor, sorguluyor" diye konuştu.



