Gaziemir'de yıldırım düşmesi sonrası yangın
5 saat önce
- Gaziemir'de yıldırım düşmesi sonrası yangın Olay yerinden detaylar İzmir'de yıldırım düşmesi sonrası yangın Gaziemir'de bir hastane yakınındaki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonrası başlayan yangın söndürüldüİzmir'in Gaziemir ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:17 Kaynak: AA
- Gaziemir
'de yıldırım düşmesi sonrası yangın
Olay yerinden detaylar İzmir
'de yıldırım düşmesi sonrası yangın
Gaziemir'de bir hastane yakınındaki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonrası başlayan yangın söndürüldü
İzmir'in Gaziemir ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü.
Kentin bazı bölgelerinde etkili olan sağanakla birlikte Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi
otoparkının yanındaki ormanlık alana yıldırım düştü.
Ormanlık alandan yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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