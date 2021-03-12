Gaziemir'de zeytin ağaçlarına ikinci yaşam - Son Dakika

Bugüne kadar inşaat alanlarında kalan binlerce ağacı kökleriyle sökerek taşıyan Gaziemir Belediyesi, Ege Serbest Bölgesi'nin inşaat alanlarının arasından bu yöntemle taşıdığı ağaçları Porta Gaziemir'in bahçesinde ikinci yaşamlarına kavuşturdu.

Türkiye'nin dört yanında ağaçlar fabrika kurmak, bina inşa etmek ya da yol yapımı için katledilirken Gaziemir Belediyesi bu konuda özel bir uygulama yapıyor. Belediye, bina inşa edilecek alanların arasında sıkışan ağaçları özel bir yöntemle kökleriyle sökerek bu ağaçları başka noktalarda tekrar toprakla buluşturuyor. Bu işlemle bugüne kadar binlerce ağacı kesilmekten kurtaran belediye, son olarak Ege Serbest Bölgesi'nin inşaat yapılan alanlarında kalan zeytin ağaçlarını taşıdı. Bölgeden kökleriyle birlikte sökülen ağaçlar, inşaatı devam eden Porta Gaziemir'in bahçesinde tekrar toprakla buluşturuldu. Ağaçlar, Porta Gaziemir projesinin içinde yer alan Zeytin Evi'nin çevresine dikildi.

İklim kriziyle mücadele

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmayı yerinde takip eden Belediye Başkanı Halil Arda, inşaat alanlarında kalan ağaçları kesilmekten kurtararak onlara ikinci yaşam şansı tanıdıklarını söyledi. Başkan Halil Arda, "Son yıllarda inşaatların artmasıyla doğanın ve yeşilin katledilmesi içimizi acıtıyor. Küresel iklim krizinin etkilerini en aza indirmek, doğamızı korumak ve yeşil alanlarımızı artırmak için çalışıyoruz. İlçemizdeki inşaat alanlarının arasında kalan ağaçları kurtarmak amacıyla kökleriyle birlikte sökerek onları parklarımızda ve yeşil alanlarımızda tekrar toprakla buluşturuyoruz. Bu şekilde ağaçlarımızın kesilmesinin önüne geçiyoruz" diye konuştu. - İZMİR