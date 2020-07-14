Gaziemir'den kadınlara, "Sessiz kalma" çağrısı - Son Dakika

Gaziemir'den kadınlara, "Sessiz kalma" çağrısı

Birleşmiş Milletlerin (BM), salgın döneminde evde geçirilen sürede kadına yönelik şiddetin Türkiye'de yüzde 27,8 arttığını açıklaması üzerine Gaziemir Belediyesi, kadınların şiddete sessiz kalmaması için farklı bir yöntem ile çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletlerin (BM), salgın döneminde evde geçirilen sürede kadına yönelik şiddetin Türkiye'de yüzde 27,8 arttığını açıklaması üzerine Gaziemir Belediyesi, kadınların şiddete sessiz kalmaması için farklı bir yöntem ile çağrıda bulundu. Belediyenin farklı birimlerinde görev yapan 20 kadın, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın eşi Deniz Arda'nın öncülüğünde önünde "Susma" yazan tıbbi maskeleri taktı.

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Gaziemirli kadınlar, salgınla birlikte yaşamın değişmez parçalarından biri haline gelen ve önünde "Susma" yazısı ile dikkat çeken tıbbi maskeleri takarak fotoğraf çektirdi. İlçenin dört bir yanındaki ilan tabelalarına asılan afişler ile şiddete uğrayan kadınların Gaziemir Belediyesi Kadın Danışma Merkezine başvurmaları gerektiği de vurgulandı.

"Psikolojik ve hukuki anlamda destek alabilirler"

Çalışma ile kadınların yalnız olmadığını anlatmak istediklerini kaydeden Gaziemir Belediyesi Başkanı Halil Arda, Kadın Danışma Merkezinde kadınlara psikolojik ve hukuki destek verdiklerini belirterek "Kadınların hayattaki yükü her geçen gün artıyor. Salgın süresince evde geçirilen zamanda kadına yönelik şiddet oranının yüzde 27,8 artması da bunun en belirgin göstergesi. Biz de Sessiz Kalma Projemiz ile kadınların yalnız olmadıklarını vurgulamak istedik. Gaziemir Belediyesi olarak kadınların, çocukların ve dezavantajlı tüm bireylerin yanındayız. İlçemizde şiddete uğrayan tüm kadınlar bize ulaşıp hiçbir ücret ödemeden psikolojik ve hukuki anlamda destek alabilirler. Kadın Danışma Merkezimizde verilen hizmetlerden yararlanmak isteyenler 0 232 999 0 251- 1820 dahili numaralı telefonu arayarak randevu oluşturabilirler" diye konuştu.

"Kadınlar haklarını susarak kazanamazlar"

Siyah maskeyi özellikle tercih ettiklerini belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın, Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği (GGKD) Başkanı olan eşi Deniz Arda, siyah maskeler ile hem salgın sürecine vurgu yapmak hem de kadınların bu dönemdeki suskunluğuna dikkat çekmek istediklerini söyledi. "Kadınlar haklarını susarak kazanamazlar" diyen Deniz Arda, "Bunun için onlara 'susma' diye seslenmek istedik. Projemizi belediyemizde çalışan kadınlar ile birlikte gerçekleştirdik. Güvenlik ve temizlik görevlilerimiz, sosyal hizmetler müdürümüz, başkan yardımcımız, yazı işleri müdürümüz gibi farklı pozisyonlarda görev yapan kadınlar çalışma için poz verdi. Her bir afişi ilçenin dört bir yanında bulunan 3,5 metrelik ilan tabelalarına astık. Kadınlara yalnız olmadıklarını, sessiz kalmamaları gerektiğini söylemek istedik" dedi. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gaziemir'den kadınlara, 'Sessiz kalma' çağrısı - Son Dakika
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