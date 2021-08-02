Gaziemir'den Manavgat'taki can dostlar için yardım eli - Son Dakika

Gaziemir Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ve günlerdir söndürülemeyen yangından etkilenen hayvanlar için harekete geçti. Belediye, yangın bölgesindeki hayvanların tedavisi ve beslenmesi için Gaziemir'den Manavgat'a yardım eli uzattı.

Gaziemir Belediyesi, yangından etkilenen köpeklerin beslenmesinde kullanılmak üzere 70 çuval, toplam bir ton 50 kilogram köpek maması gönderdi. Belediye, orman yangını sırasında yaralanan hayvanların tedavisinde kullanılmak üzere 2 bin 40 adet ilaç ve medikal malzeme de gönderdi.

Gaziemir'den yola çıkan belediye aracındaki malzemeler, Manavgat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilecek.