Gaziemir'e 16 adet yeni nesil el dezenfeksiyon cihazı - Son Dakika

Gaziemir Belediyesi, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla hayata geçirdiği hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Belediye, korona virüs ile mücadele kapsamında, pedalla çalışan 16 adet yeni nesil el dezenfeksiyon cihazını ilçenin farklı noktalarında vatandaşların hizmetine sundu.



Pedallı bir mekanizmaya sahip olan ve ayağın pedala basılmasıyla çalışan el dezenfeksiyon cihazının en önemli özelliği el teması gerektirmemesi. Virüsün bulaşma yolları düşünülerek temassız olarak çalışacak şekilde tasarlanan cihazın pedalına ayağın basılmasıyla cihaz, elleri hijyenik hale getirmeye yetecek miktarda dezenfektan sıkacak. 15 litrelik tank hacmine sahip olan cihazın her dolumunda 5 bin vatandaş ellerini dezenfekte edebilecek. Yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlere yerleştirilen cihazlar sayesinde insanlar, ihtiyaç duydukları anda dezenfektana ulaşarak ellerini arındırabilecek.



80 bin kullanımlık dezenfektan



Korona virüsün Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren harekete geçerek belediyenin hizmet çeşitliliğini artırdıklarının altını çizen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Virüs salgınının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren başta kamusal alanların temizlenip ilaçlanması uygulamalarımız olmak üzere ekonomik, sosyal ve psikolojik desteklerimizle bu sürecin yönetilmesini sağlıyor, vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Virüsle mücadele kapsamında hayata geçirdiğimiz çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Vatandaşlarımızın kamusal alanlarda dezenfektana ulaşabilmeleri amacıyla el dezenfeksiyon cihazlarımızı hizmete sunduk. İnsanların yoğun olarak kullandığı alanlara yerleştirdiğimiz cihazlarla vatandaşlarımız elleriyle herhangi bir pompa ya da cihaza temas etmeden, ayaklarıyla pedala basarak dezenfektan kullanabilecek. İlçemizin farklı noktalarına yerleştirdiğimiz 16 adet cihazı her dolduruşumuzda, halkımız 80 bin kullanımlık dezenfektana ulaşabilecek" diye konuştu. - İZMİR