Son Dakika Haberleri: Gaziemir'e Hizmet İçin Yola Çıktık"

Gaziemir'e Hizmet İçin Yola Çıktık"

2 saat önce

Cumhur İttifakı'nın Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, Gaziemir'e hizmet için yola çıktıklarını söyledi.

Gaziemir'e Hizmet İçin Yola Çıktık
Cumhur İttifakı'nın Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, Gaziemir'e hizmet için yola çıktıklarını söyledi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı olarak Gaziemir için kenetlendiklerini dile getirdi.

Gaziemir'e değer katacaklarını inandıklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gaziemir'e hizmet için yola çıktık. Belediye meclis üyelerimizi gönülden hizmet vermek isteyen ve işini iyi bilen kişiler olmasına özen gösterdik. Listemizde sağlıktan hukuka, inşaattan çevre düzenlemesine kadar işinin ehli insanlarımız var. Esnafımız, emeklimiz, iş insanlarımız, milletimizin bağrında yeri olan arkadaşlarımız var. İşinin ehli bir ekiple Gaziemir'e 10 numara hizmetler üreteceğiz. Siyasi duruşu ve görüşü ne olur ise olsun tüm seçmenlerimizden kendi gelecekleri için oy kullanmalarını istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:47 Kaynak: AA

Nazmi Yılmaz, belediye başkan adayı, Gaziemir, Güncel
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