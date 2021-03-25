Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği 1 yaşında - Son Dakika

Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği 1 yaşında

25.03.2021 12:26
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Gaziemir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla kurulan Sosyal Markete önemli katkılar yapan Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği (GGKD), kuruluşunun birinci yıl dönümünde değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Gaziemir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla kurulan Sosyal Markete önemli katkılar yapan Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği (GGKD), kuruluşunun birinci yıl dönümünde değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Dernek Başkan Başkanı Deniz Arda, 365 günde 3 bin aileye yardım eli uzattıklarını söyledi.

Gaziemir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya katılan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, derneğin 1 yıl gibi kısa sürede yaptığı çalışmalardan dolayı tüm üyeleri kutladı. Derneğin ihtiyaç sahibi kim varsa yanında olduğunu, bu durumu çok değerli bulduğunu dile getiren Başkan Arda, "Şu anda yaptığınız çalışmalarla Sosyal Marketimiz aracılığıyla 521 ailenin evine ekmek götürmesinde bir katkınız var. Bu köprüyü oluşturmak çok önemliydi. Gaziemirlilerin size ve bize olan güveni sayesinde bu noktalara geldik" dedi.

"Kadın mücadelesinin mihenk taşısınız"

Gönüllü Kadınlar Derneğinin misyonunun sadece yardımseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturmak olmaması gerektiğine de dikkat çeken Başkan Arda, "Kadınlar öldürülüyor, sadece dün 6 kadın öldürüldü. Bu katliama karşı çıkacak en büyük güç de yine kadınlar olmalı. Artık siyasi eylemlere önderlik etmelisiniz. Sizler kadın mücadelesinin mihenk taşısınız. O yüzden hepinizi tebrik ediyorum. Kadına değer veren iktidarı başa getirmenin yolu mücadeleden geçiyor" diye konuştu.

"Kadına dokunmak için yola çıktık"

Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Arda da derneği kurmaktaki amaçlarının Gaziemirli kadınlara dokunmak olduğunu söyledi. Pandemi öncesinde derneğin kuruluşunu gerçekleştirdiklerini belirten Deniz Arda, "Kadına dokunmak için yola çıktık. Kadına dokununca aileye dokunuyorsunuz. Anneye, babaya, yaşlıya, çocuğa dokunuyorsunuz. Kadını kalkındırınca dünyayı kalkındırıyorsunuz. Bu derneğin adının kadın ismini taşımasını istedik. Şimdi isminin ne kadar önemli olduğunu da gördük. Bu yılı kadın yılı ilan ettik. Bundan sonra sadece 8 Mart günü değil, her yıl kadınlarla anılmalı" dedi.

Deniz Arda, derneğe 1 yıl içinde 175 bin 970 lira bağış yapıldığını, bunların yüzde 63'ünü Gaziemir Belediyesi ile imzaladıkları protokol gereği Sosyal Markette ihtiyaç duyulan ürünlerin alınması için aktardıklarını da belirterek "Gelen bağışların yüzde 30'luk kısmını pandemi süresince ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi olarak ulaştırdık, geriye kalan yüzde 7'lik kısmını da büyük İzmir depreminin ardından depremzedelere ilettik" diye konuştu.

Deniz Arda, Sosyal Markette ihtiyaca yönelik yardımlar yapıldığını ve 3 bin aileye dokunduklarını da anlatarak şunları söyledi: "Dezavantajlı ailelerimize dokunarak iyilikle çoğaldık. Sosyal Marketin sürdürülebilirliği sağlamak adına belediye ile protokol imzaladık. Sosyal Markete her ay düzenli olarak bağışlarımızı aktarıyoruz. Sosyal Market çalışanlarımız bize liste veriyorlar. Her ay bize eksikleri tespit edip gönderiyorlar, ihtiyaçlar her ay farklılaşıyor. Marketin içinin doluluğuna göre gönderiyoruz. Sosyal Market ile gıda kolisi dağıtmayı bıraktık. Gıda kolisinin içinde şampuan, sabun olmuyordu. Belki vatandaşımızın memleketinden getirdiği ürünler dağıttığımız kolinin içinde oluyordu, fazla geldiği için de bu nedenle kullanamıyordu. Sosyal Markete gelen vatandaşlarımız artık sadece ihtiyacı olanları alıyor. 1 yıl içinde 600 kilogram çay, bin 400 kilogram şeker, 650 kilogram bulgur, bin 600 kilogram çamaşır deterjanı bağışladık. 2 bin 200 litre bulaşık suyu, 900 litre çamaşır suyu, 1 bin 750 litre sıvı yağ, bine yakın şampuan ve sabun bağışında bulunduk. Ekonomik olarak zor günlerden geçtiğimiz, ürünlerin fiyatlarının da arttığı bu günlerde vatandaşlarımızın evlerinde en çok ihtiyaç olan ürünleri de bu şekilde görmüş oluyoruz."

Gaziemir Üretici Kadın Kooperatifi ile her an iş birliği halinde olduklarını, gıda kaybını önlemek için çalışmalar yapan Gıda Kurtarma Derneği ile de ortak çalışmamalar yürütmek için protokol imzalama aşamasında olduklarını belirten Deniz Arda, "Kamu yararına çalışan dernek olma yoluna da çalışmalarımızı başlattık. Ayrıca Almanya'nın Ulm şehrinde faaliyet gösteren Sieste isimli kadın derneği ile görüşmelere devam ediyoruz. Oradan da alacağımız destek ve edineceğimiz fikirlerle ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanlarında olacağız" diye konuştu. Arda, derneğin sadece Sosyal Markete yardım götürmeyeceğini, ihtiyaç sahiplerinin eğitim desteği talebini de karşılayacaklarını belirterek "Derneğimize en çok kırtasiye, kitap, kira desteği ve özellikle üniversite öğrencilerinden su ve elektrik faturası yönünde yardım talebi geliyor. Kahraman değiliz, bunu biliyoruz ama elimizden gelen ne varsa yapmak için mücadele edeceğiz" dedi.

Sosyal Markete kitap bağışı

Kitabın lüks haline geldiğini, bu nedenle yönetim kurulu kararı alarak Sosyal Markete her ay bin liralık kitap bağışında da bulunduklarını anlatan Deniz Arda, şöyle konuştu:

"Kitabın bir lüks haline geldiğini düşündük. Bu kadar çok talep gelince yönetim kurulu olarak her ay bin liralık kitap yardımında bulunuyoruz. Sosyal yardım işleri uzmanlarımıza gelen talepler doğrultusunda ailelere çocuk kitabı, ilkokul okuma seti, masal kitabı, üniversite öğrencilerinin karşılayamadığı bilimsel kitaplardan alıyoruz ve bağışlıyoruz. Sosyal Marketten yardım alan ailelerin karar verdiği liste doğrultusunda kitapları da bağışlıyoruz." - İZMİR

Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği 1 yaşında
Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği 1 yaşında
Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği 1 yaşında

Gaziemir Belediyesi, Kadınlar Derneği, Deniz Arda, Gaziemir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği 1 yaşında - Son Dakika


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