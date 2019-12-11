Gaziemir ilçesinde çöp toplama şirketi iş bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziemir ilçesinde çöp toplama şirketi iş bıraktı - Son Dakika

Gaziemir ilçesinde çöp toplama şirketi iş bıraktı

6 saat önce

İzmir'de Gaziemir Belediyesi'nin çöp toplama ihalesini kazanan firma, belediyenin 9 aydan bu yana ödemelerini aksattığı iddiasıyla çöp toplamama kararı aldı.

İzmir'de Gaziemir Belediyesi'nin çöp toplama ihalesini kazanan firma, belediyenin 9 aydan bu yana ödemelerini aksattığı iddiasıyla çöp toplamama kararı aldı.

Firma Yetkilisi Abdurrahman Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl önce belediyenin yaptığı çöp toplama ihalesini kazandıklarını, yerel seçimlerin ardından göreve gelen yeni belediye yönetiminin 9 aydan bu yana kendilerine ödeme yapmakta sıkıntı çektiğini ileri sürdü.

Belediyeye sözlü ve yazılı başvuruda bulunmalarına rağmen yanıt alamadıklarını savunan Dal, "Muhatap kabul etmiyorlar, 'Ödeyeceğiz' diye sallıyorlar. Yaptıkları ödemeler sadece çöp kamyonlarımızın yakıt giderlerini karşılıyor. Onun dışında ödemeye yapmıyorlar." dedi.

Dal, en son geçen cuma günü belediyeye yazılı olarak başvurduğunu, yetkililerden bir yanıt alamamasının ardından bu sabah çöp kamyonlarını işe çıkartmadıklarını ifade etti.

Belediyenin firmalarına ödeme yapıncaya kadar çöp kamyonlarını çalıştırmama kararı aldıklarını dile getiren Dal, şunları kaydetti:

"Gaziemir halkından özür dileyerek bu kararı aldık. Ticari olarak firmamız sıkıntı yaşamaya başladı. Firmamızın belediyeden 2 milyon liranın üzerinde alacağı var. Belediye başkanıyla görüşmek çok zor, randevu istiyoruz verilmiyor. CHP Genel Merkeziyle bugün iletişime geçeceğiz durumumuzu ve derdimizi onlara da anlatacağız. Yardımlarını bekliyoruz. Biz sadaka istemiyoruz, lütuf beklemiyoruz. Hak ettiğimiz paramızı istiyoruz. Eğer çözüm bulunmazsa avukatımızla resmi süreci başlatıp yasal haklarımızı mahkemede arayacağız."

Dal, belediyenin çöp toplama işine kendi envanterindeki iki çöp kamyonuyla devam ettiğini, çevre ilçe belediyelerinden de ödünç çöp kamyonu istediğini duyduğunu aktardı.

"Asıl neden piknik alanındaki tahsis"

Konuya ilişkin belediyeden yapılan yazılı açıklamada, çöp toplama masraflarını azaltmak için Devlet Malzeme Ofisinden makine ve araç parkı satın alındığı, 6 milyon 500 bin liralık bu yatırımla her ay taşerona ödenen 500 bin liradan tasarruf edileceği açıklandı.

Taşeron şirketin iş bırakma kararının arkasında bu şirketin başka bir ihale sonrası taahhüdünü yerine getirmemesinin yattığının öne sürüldüğü açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belediyenin temizlik ihalesini alan ve 91 bin metrekarelik Sarnıç Piknik Alanı'nın da tahsis edildiği bu firma, yapmayı taahhüt ettiği macera parkı ve paintball tesisiyle ilgili tek bir çivi bile çakmamıştır. Verdiği hiçbir taahhüdü yerine getirmeyen firmaya alanın kullanımıyla ilgili süre uzatımı verilmemiştir. Belirtilen arazinin, tekrar halka açık piknik alanı olarak kullanılacağı firmaya iletilerek alanı tahliye etmesi istenmiştir. Firma, belediyemizin verdiği kararı değiştirmesi için çöp toplamayarak belediyeyi tehdit etmekte, halkımıza karşı suç işlemektedir. Bu yapılanlarla ilgili gerekli hukuki işlemler ivedilikle başlatılacak Gaziemir halkının mağdur olmasına izin verilmeyecektir."

Gaziemir ilçesinde çöp toplama şirketi iş bıraktı

Gaziemir Belediyesi, Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Talihsiz kadın, boşanabilmek için 18 yıldır görmediği eşini arıyor
Prof. Dr. Sözbilir: 7.2 büyüklüğüne varan depremler üreten diri faylar var Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak

Son Dakika Haberleri
23:32 Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
23:30 Hollanda'da İslami ilkokullardaki öğrenci sayısı 10 yılda yüzde 61 arttı - Son Dakika
23:30 Senegal'de 11 balıkçı 18 gündür kayıp - Son Dakika
23:28 KILIÇDAROĞLU 4. VEFA ÖDÜLLERİ TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika
23:28 "Aman Reis Duymasın" filminin galası yapıldı - Son Dakika
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 23:32:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziemir ilçesinde çöp toplama şirketi iş bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]