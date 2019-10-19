Son Dakika Haberleri: Gaziemir'in 5 yıllık yol haritası hazır
Son Dakika Güncel Gaziemir'in 5 yıllık yol haritası hazır

Gaziemir'in 5 yıllık yol haritası hazır

1 saat önce

Gaziemir Belediye Meclisi, belediyenin 2020-2024 Stratejik Planı'nı oy birliğiyle, 2020 Performans Programı ve 160 milyonluk bütçesini oy çokluğuyla kabul etti.

Gaziemir'in 5 yıllık yol haritası hazır, System.String[]

Başkan Halil Arda, " Gaziemir'imizin, ülkemizin dinamiklerini iyi analiz ederek vizyonumuzu yansıtan bir stratejik plan hazırladık" dedi

Belediye Başkanı Halil Arda yönetiminde toplanan belediye meclisinde, Gaziemir Belediyesi'nin 2020-2024 dönemini kapsayan stratejik planı ve 2020 yılı performans programı ve gelir-gider bütçesi görüşüldü. Strateji Geliştirme Müdür Vekili İrfan Yapar, ilk önce belediyenin 2020-2024 Stratejik Planı, daha sonra da 2020 yılı performans programı hakkında meclise bilgi verdi. Sunumun ardından Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, önce siyasi partilere ardından kişisel söz isteyen meclis üyelerine söz verdi.CHP Grubu'nun görüşlerini Grup Başkanvekili Ünal Işık, Bengü Sayköse ve İlhan Özköse; AKP Grubu'nun görüşlerini Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca ile Ali Gönen; MHP Grubu'nun görüşlerini ise Selahattin Şahin açıkladı. Belediyenin 2020-2024 Stratejik Planı oybirliğiyle, 2020 Performans Programı ve 160 milyonluk bütçesi, AKP ve MHP'nin karşı oyuyla oy çokluğuyla mecliste kabul edildi.

Gaziemir Belediyesi'nin 2020-2024 Stratejik Planı'nda 6 stratejik amaca bağlı olarak 18 stratejik hedef yer alıyor. Stratejik planın ilk uygulama dilimi olan 2020 Performans Programı'nda ise

75 performans hedefine bağlı olarak 79 faaliyet bulunuyor. Programdaki bu faaliyet ve projelerin hayata geçirilmesi için belediyenin 2020 yılı bütçesi 160 milyon olarak belirlendi. Bu bütçede en büyük pay yatırımcı müdürlüklere ayrıldı.

Gaziemir Belediyesi, Halil Arda, AK Parti, Gaziemir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:08 Kaynak: Bültenler
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